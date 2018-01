Compagnie des Alpes : prend le contrôle de Travelfactory

09/01/2018 | 08:16

La Compagnie des Alpes annonce être parvenue à un accord pour l'acquisition d'une participation de 73% dans Travelfactory, spécialiste de la location de vacances et de l'organisation de séjours en groupe, leader de la distribution en ligne de séjours de ski en France.



'Grâce à cette acquisition, la Compagnie des Alpes va à la fois compléter son offre de distribution de séjours et d'hébergement à la montagne, accéder à une clientèle plus jeune et renforcer son expertise et son empreinte digitales', explique le groupe.



Le groupe de domaines skiables et parcs d'attraction aura la possibilité d'acheter progressivement dans un délai de quatre ans les 27% restants auprès de Yariv Abehsera, fondateur et président de Travelfactory, via un mécanisme d'options put/call.



