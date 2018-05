CDA : entre dans la 'shortlist' de Portzamparc de mai

02/05/2018 | 09:41

L'action Compagnie des Alpes (CDA) fait son entrée dans liste des valeurs préférées ('short list') du bureau d'études spécialiste des 'smidcaps' Portzamparc pour le mois de mai. Le conseil de 'renforcer' la position est toujours de mise, l'objectif de cours assigné étant de 32,8 euros.



En hausse de plus de 5%, le titre se classe en tête du SRD ce matin.



Premier argument développé par les analystes : tout d'abord 'une activité soutenue au 1er semestre' (décalé pour CDA, dont l'exercice se termine fin septembre). Du côté des Domaines skiables, la note souligne la hausse de la fréquentation et de la 'recette skieur'. Pour ce qui est des Destinations de loisirs (les parcs à thème), la tendance de la belle saison devrait être favorable.



En outre, Compagnie des Alpes connaît selon Portzamparc une 'amélioration de la rentabilité des actifs'. Ce qui découlera de la fermeture des musées Grévin déficitaires (Séoul et Prague), alors que la direction a confirmé ses objectifs de marge. Sans oublier les conséquences positives des récents refinancements obligataires.









