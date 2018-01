CEGEDIM : bondit grâce au relèvement de son objectif d'Ebitda 2017

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Cegedim (+7,71% à 41,90 euros) est propulsé en seconde position du marché SRD, encadré par les éminemment volatils Atari et EuropaCorp, grâce au net relèvement de son objectif de résultat opérationnel 2017. Etant donné sa bonne performance au quatrième trimestre, l'éditeur de logiciels métiers destinés aux professionnels de la santé et de l'assurance anticipe un Ebitda des activités poursuives au-dessus de 72 millions d’euros contre de 66 à 72 millions d’euros auparavant.Ce relèvement est plus important qu'il n'y paraît de prime abord car la fourchette d'objectifs ne comprenait pas la cession de la société Cegelease, qui a été finalisée et dont l'apport en Ebitda a été soustrait de la nouvelle prévision. Or Cegelease avait contribué à l'Ebitda de Cegedim à hauteur de 5,4 millions d'euros en 2016.Selon Kepler Cheuvreux, cette surprise favorable trouverait son explication dans la bonne performance de la division Professionnels de santé, dont la transition vers le cloud commencerait à porter ses fruits. Si Société Générale est d'accord avec son confrère, elle ajoute que ce relèvement témoigne aussi de la prudence de la précédente prévision.Au quatrième trimestre 2017, Cegedim a réalisé un chiffre d'affaires consolidé des activités poursuivies de 126,5 millions d'euros, en progression de 6,3% en données publiées et de 5,2% en données organiques. Sur l'ensemble de 2017, il a enregistré un chiffre d'affaires consolidé des activités poursuivies de 457,4 millions d'euros, en progression de 6,6% en données publiées et de 5,9% en données organiques."L'ensemble des divisions opérationnelles contribue positivement à la croissance organique du chiffre d'affaires du groupe sur le dernier trimestre et sur l'année 2017", a commenté Cegedim.La bonne surprise sur les résultats a poussé les brokers à relever leurs objectifs de cours. A l'Achat, Gilbert Dupont fait passer le sien de 36,3 euros à 41 euros et Kepler Cheuvreux de 40 à 44 euros. A Conserver, Société Générale a remonté sa valorisation de 34 euros à 42 euros sur Cegedim.