Cegedim Logiciels Médicaux équipe la MSP de Chablis

Un projet qui favorise la coordination des soins dans le nord de la Bourgogne

Boulogne-Billancourt, Chablis, le 6 février 2018

Cegedim Logiciels Médicaux (CLM),éditeur de logiciels médicaux et société de services destinés aux professionnels de santé, annonce que sa Solution MSP a été choisie par la maison de santé pluridisciplinaire (MSP) de Chablis. Les professionnels de santé médicaux et paramédicaux bénéficieront ainsi d'une plateforme collaborative, dédiée à leur pratique quotidienne et facilitant la prise en charge coordonnée de leurs patients.

Après celles de Montbard (21) et de Vézelay (89), la maison de santé pluridisciplinaire de Chablis choisit à son tour Cegedim Logiciels Médicaux comme partenaire de son informatisation. Cette MSP qui ouvrira ses portes en mai 2018 réunit quinze professionnels de santé dont trois médecins généralistes, plusieurs autres praticiens médicaux (sage-femme, dentiste) et paramédicaux (infirmiers, kinésithérapeute, podologue) ainsi qu'un service de soins infirmiers à domicile et deux pharmacies.

La Solution MSP de CLM est spécialement conçue pour ce type de structures, dont le développement contribue au maintien d'une offre de soins de proximité sur le territoire.

Depuis leur cabinet ou à distance, les professionnels médicaux ou paramédicaux accèdent de façon sécurisée à leur environnement de travail. La Solution MSP de CLM fournit toutes les fonctionnalités adaptées à leurs pratiques individuelles de gestion médicale et administrative (dossiers patients, recettes et facturation…). Elle facilite également l'exercice pluriprofessionnel, grâce à des outils de communication et de coordination : gestion des réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP), messagerie sécurisée… Cette solution s'appuie sur le logiciel en ligne MLM (monLogicielMedical.com), qui a reçu en 2017 la version 2 du label e-santé « logiciel maisons et centres de santé ».

Un accompagnement personnalisé pour une montée des pratiques collectives

Un chef de projet CLM dédié accompagne l'équipe de la maison de santé dans la définition de ses besoins spécifiques et à chaque étape du déploiement : mise en place de la solution, formation et suivi après installation.

« Nous sommes très heureux d'accompagner l'équipe de la MSP chablisienne et de mettre notre expertise au service de son projet de soins, grâce à notre solution reconnue pour sa souplesse et sa richesse fonctionnelle. Ce nouveau déploiement, prévu en cours d'année, confirme notre ancrage dans la région Bourgogne-Franche- Comté et l'essor sur le territoire national de notre solution dédiée à l'exercice pluriprofessionnel », souligne Dany Huppenoire, Directeur Général de Cegedim Logiciels Médicaux.

Cegedim Logiciels Médicaux est déjà fortement implantée dans le sud de la région, comme à Fours dans la Nièvre (58) et en Saône-et-Loire (71), où elle équipe les MSP de la région d'Autun, de Monteau-les-Mines, de Paray-le-Monial, de Chaufailles, de Lugny et de Tournus.

A ce jour, plus de 420 maisons et centres de santé ont déjà choisi une solution CLM.

