Cegereal SA : la foncière 100% bureaux - Communiqué de mise à disposition des documents préparatoires à l'AG

CeGeREAL

Société anonyme à Conseil d'administration

au capital de 66.862.500 euros

Siège social : 42, rue de Bassano

75008 Paris

422 800 029 RCS Paris

Communiqué de presse

Paris, le 3 avril 2018

MODALITES DE MISE A DISPOSITION OU DE CONSULTATION DES INFORMATIONS RELATIVES A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE (ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE) DU 24 AVRIL 2018

L'Assemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire) de la société CeGeREAL se tiendra le 24 avril 2018 à 10 heures, à la Maison du Danemark, 142, avenue des Champs-Elysées - 75008 Paris.

L'avis préalable comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires) le 16 mars 2018 (bulletin n° 33).

L'avis de convocation sera publié au BALO (bulletin n° 42) le 6 avril 2018 et dans le Journal Spécial des Sociétés le 7 avril 2018.

Les documents préparatoires à l'Assemblée énoncés par l'article R. 225-73-1 du Code de commerce seront mis en ligne sur le site internet de la société (www.cegereal.com) au plus tard le vingt et unième jour précédant l'assemblée.

Les documents prévus par l'article R. 225-83 du Code de commerce sont tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l'assemblée, conformément aux dispositions réglementaires applicables :

Tout actionnaire nominatif peut, jusqu'au cinquième jour inclusivement avant l'assemblée, demander à la société de lui envoyer ces documents. Pour les titulaires d'actions au porteur, l'exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d'une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité ;

Tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège social de la société.

