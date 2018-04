Cegereal : revenus locatifs stables au 1er trimestre

25/04/2018 | 11:09

Au premier trimestre 2018, Cegereal indique avoir maintenu une stabilité des revenus locatifs à 12,9 millions d'euros, avec la poursuite de sa stratégie d'asset management dynamique sur l'ensemble de ses actifs et notamment Europlaza.



'La rénovation des espaces vacants libérés par GE Capital au cours de l'année 2017 et situés en partie haute de la tour, au coeur du plus grand pôle d'affaires d'Europe, devrait être terminée avant l'été 2018', précise la société foncière.



L'assemblée générale du 24 avril a approuvé une distribution de 4,10 euros par action en 2018. Le paiement, qui interviendra le 4 mai, se compose d'un dividende ordinaire de 2,2 euros et d'un dividende exceptionnel de 1,9 euro.



