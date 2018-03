Nouvelle campagne pub: Les icônes de SYZ prennent des couleurs

Genève, 15 mars 2018 - Le groupe bancaire suisse SYZ dévoile sa nouvelle campagne de publicité centrée sur des personnalités iconiques. En adoptant un style pop'art, SYZ fait ainsi évoluer sa campagne précédente. Diffusée en Suisse et en Europe, elle met en exergue des citations célèbres qui correspondent aux valeurs et au positionnement du Groupe.

Reconnaissable au premier coup d'œil, la campagne de publicité de SYZ a marqué les esprits en 2016 grâce à son approche atypique pour un groupe bancaire. Deux ans plus tard, la nouvelle campagne adopte un design inédit qui projette ces personnages iconiques dans le 21ème siècle. Réalisés par l'agence de communication Lunic, ces visuels seront adaptés à tous les supports et diffusés en Suisse et en Europe.

Le premier visuel divulgué met en relief un personnage historique qui a laissé une trace indélébile dans la mémoire collective : Winston Churchill. Reconnaissable entre mille grâce à son chapeau et à son cigare, le premier ministre britannique a marqué les esprits non seulement par sa conviction inébranlable, mais également par des citations qui demeurent actuelles.

Ainsi, « Je me contente volontiers du meilleur », traduit à la perfection le positionnement centré sur le client que la banque genevoise promeut depuis sa fondation. Quant à la phrase célèbre « Les difficultés surmontées sont autant d'opportunités », ellepermet à SYZ Asset Management de faire un parallèle immédiat avec sa stratégie Multi-Asset, dont l'intégration du facteur risque permet d'atteindre des résultats probants.

D'autres personnages célèbres viendront bientôt s'ajouter pour donner à cette campagne de publicité une plus grande visibilité.