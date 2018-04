Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Cellectis a annoncé la réalisation de son offre de 5,646 millions d'American Depositary Shares (ADS) au prix de 31 dollars par ADS, chacune représentant une action ordinaire Cellectis. Le produit net de l'offre versé à la société biopharmaceutique s'élève à environ 163,7 millions de dollars américains (soit environ 132,9 millions d'euros), après déduction des commissions et des autres dépenses estimées en lien avec l'opération.Dans le contexte de cette offre, Cellectis a consenti aux banques garantes une option de sur-allocation leur permettant de souscrire, pendant 30 jours suivant la date de fixation du prix de l'offre, 846 900 ADS additionnels aux mêmes conditions.Cellectis envisage d'utiliser le produit net de l'offre pour établir des capacités commerciales, comprenant un site de production à la pointe de la technologie pour la fourniture commerciale de ses actuels produits candidats UCART, financer l'avancée d'un produit candidat UCART supplémentaire, poursuivre de nouvelles approches de thérapies humaines fondées sur sa technologie d'ingénierie des génomes au-delà de l'oncologie et financer son fonds de roulement et autres besoins généraux.Les ADS de Cellectis sont admis aux négociations sur le Nasdaq Global Market sous le symbole "CLLS" et les actions ordinaires de la société sont admises aux négociations sur le marché Euronext Growth d'Euronext à Paris sous le symbole "ALCLS".