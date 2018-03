Cellectis : 297 millions de dollars de trésorerie à fin 2017

13/03/2018 | 09:53

Des comptes annuels publiés hier par Cellectis, on peut notamment retenir que la trésorerie dont dispose la biotech devrait lui permettre de se financer jusqu'en 2020.



L'an dernier, la 'biotech' spécialisée dans l'immunothérapie anticancéreuse a enregistré des revenus globaux (CA et produits d'exploitation) en baisse de 40% environ à 33,7 millions de dollars, ce qui tient principalement aux termes de contrats de collaboration.



Liée aux activités de recherche, la perte opérationnelle s'est creusée de 37,7% à 92,6 millions de dollars, et la perte nette part du groupe est passée de 67,3 à 99,4 millions de dollars (- 2,78 dollars par action).



'Je voudrais souligner les remarquables progrès que nous avons réalisés en 2017, notamment la transformation du concept de cellules T CAR allogéniques sur étagère en réalité. Je crois que je peux dire sans l'ombre d'un doute que nous ne faisons qu'entrevoir ce qu'une puissante thérapie CART peut représenter', commente le PDG de Cellectis, André Choulika.



Nerf de la guerre pour les biotechs, et après notamment de l'IPO de sa filiale Calyxt sur le Nasdaq en juillet, Cellectis se trouvait au 31 décembre 2017 à la tête d'une trésorerie de 297 millions de dollars, soit six millions de plus qu'un an plus tôt, et environ le quart de sa capitalisation actuelle.



La consommation de cash a atteint 7,1 millions d'euros au 4e trimestre. Le groupe estime qu'il dispose des moyens de se financer jusqu'en 2020.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.