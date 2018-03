Cellectis : Départ à la retraite de Mathieu Simon, Directeur des Opérations ; Elsy Boglioli est nommée Directrice des Opérations

Regulatory News:

Cellectis (Paris:ALCLS) (NASDAQ:CLLS) (Euronext Growth : ALCLS – Nasdaq : CLLS), société biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans le développement d’immunothérapies fondées sur les cellules CAR-T allogéniques ingénierées (UCART), annonce le départ à la retraite du Dr. Mathieu Simon, Vice-président exécutif et Directeur des Opérations. Après une passation réussie au cours des derniers mois, Elsy Boglioli, Vice-présidente exécutif, Stratégie et Développement Corporate, a été nommée Directrice des Opérations, avec effet immédiat.

« Mathieu Simon a joué un rôle majeur dans la direction stratégique et opérationnelle des activités thérapeutiques de Cellectis. Parmi ses nombreuses réalisations, il a contribué à fondamentalement transformer Cellectis, qui était alors une société de biotechnologies axée sur la recherche, en une entreprise biopharmaceutique de stade clinique. Je le remercie chaleureusement de sa précieuse contribution », a déclaré André Choulika, Président-directeur général de Cellectis. « Je me réjouis de la nomination d’Elsy Boglioli en tant que Directrice des Opérations au moment même où Cellectis entre dans une nouvelle phase de développement ».

Le Dr. Mathieu Simon occupait les fonctions de Vice-président exécutif depuis 2012 et de Directeur des opérations depuis 2013. Il a également été administrateur de Cellectis.

« Je suis très fier des avancées de Cellectis au cours de ces six dernières années, notamment de la construction d'un solide portefeuille de produits candidats, de l’entrée en clinique de deux des produits candidats allogéniques développés par Cellectis, ainsi que du travail mené avec nos partenaires. Ce fut un grand privilège de servir Cellectis. Je suis aujourd’hui prêt à prendre ma retraite, rempli d’enthousiasme quant à l'avenir de l'entreprise, de confiance en l’équipe dirigeante et en sa volonté de mener à bien nos projets, et de gratitude pour les nombreux collègues avec lesquels j'ai eu la chance et le plaisir de travailler », a déclaré le Dr Mathieu Simon. « Je suis ravi de la nomination d'Elsy Boglioli en tant que Directrice des Opérations. Ayant travaillé avec des sociétés pharmaceutiques de premier plan, Elsy dispose d’une solide expertise de l'industrie biopharmaceutique. Ses capacités, ses relations et son expérience constituent des atouts inestimables pour Cellectis. »

À propos de Cellectis

Cellectis est une entreprise biopharmaceutique de stade clinique, spécialisée dans le développement d’une nouvelle génération d’immunothérapies contre le cancer fondées sur les cellules CAR-T ingénierées (UCART). En capitalisant sur ses 18 ans d'expertise en ingénierie des génomes, sur sa technologie d’édition du génome TALEN® et sur la technologie pionnière d’électroporation PulseAgile – Cellectis utilise la puissance du système immunitaire pour cibler et éliminer les cellules cancéreuses. Grâce à ses technologies pionnières d'ingénierie des génomes appliquées aux sciences de la vie, le groupe Cellectis a pour objectif de créer des produits innovants dans de multiples domaines ciblant plusieurs marchés.

