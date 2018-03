Cellectis : Servier et Pfizer présenteront les résultats des études chez l’homme d’UCART19 lors du 44e congrès annuel de l’EBMT (European Society for Blood and Marrow Transplantation)

Regulatory News:

Servier, Pfizer Inc. (NYSE : PFE) et Cellectis (Paris:ALCLS) (NASDAQ:CLLS) (Euronext Growth : ALCLS - Nasdaq : CLLS) annoncent aujourd'hui que des résultats issus des deux essais de phase 1 actuellement menés sur UCART19, un produit fondé sur les cellules CAR T allogéniques ciblant l'antigène CD19, et développé par Servier et Pfizer, seront présentés à l'occasion du 44e congrès annuel de l’European society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT) qui se tiendra du 18 au 21 mars 2018 à Lisbonne au Portugal.

Les résultats de l'étude CALM (UCART19 in Advanced Lymphoid Malignancies) feront l'objet d'une présentation orale par Reuben Benjamin, investigateur principal de cet essai et hématologiste au King’s College Hospital à Londres au Royaume-Uni, le 21 mars prochain à 9h30. CALM est une étude ouverte en escalade de dose visant à évaluer la sécurité, la tolérabilité et l’activité antileucémique d’UCART19 chez des patients adultes atteints d’une leucémie lymphoblastique aiguë (LLA) à cellules B CD19-positives, en rechute ou réfractaires.

Titre de la présentation : First-in-human study with UCART19, an allogeneic anti-CD19 car T-cell product, in high-risk adult patients with CD19+ R/R B-cell ALL: preliminary results of CALM study1

PALL (Pediatric Acute Lymphoblastic Leukemia) est une étude de phase 1 ouverte et non comparative visant à évaluer la sécurité et la capacité d'UCART19 à induire une rémission moléculaire chez des patients pédiatriques atteints de leucémie aiguë lymphoblastique à cellules B, en rechute ou réfractaires. Cette étude a été initiée au Royaume-Uni en juin 2016. Paul Veys, directeur de l'unité de greffe de moelle osseuse au Great Ormond Street Hospital (GOSH) à Londres au Royaume-Uni, présentera les résultats de cette étude lors d'une présentation orale le 21 mars 2018 à 11h40

Titre de la présentation : Gene-edited allogeneic CAR19 T-cells (UCART19) induce molecular remission ahead of allo-sct in high risk pediatric patients with CD19+ relapsed/refractory B-cell Acute Lymphoblastic Leukemia2

Servier est le promoteur de ces deux études. En 2015, Servier a acquis de la part de Cellectis les droits exclusifs pour UCART19, qui est codéveloppé par Servier et Pfizer.

A propos d’UCART19

UCART19 est un médicament candidat allogénique à base de cellules CAR T qui a été obtenu par technologie d’édition du génome TALEN® et qui a été développé pour le traitement des hémopathies malignes exprimant l’antigène CD19. UCART19, initialement développé dans la leucémie lymphoblastique aiguë (LLA), est actuellement en Phase 1. L’approche thérapeutique UCART 19 de Cellectis repose sur les premiers résultats obtenus dans des essais cliniques utilisant des produits autologues basés sur la technologie CAR. Elle permet de remédier aux limites de l’approche autologue actuelle en fournissant un médicament basé sur des cellules T allogéniques, congelées et « prêtes à l’emploi ».

En novembre 2015, Servier a acquis les droits exclusifs pour UCART19 de la part de Cellectis. Après d’autres accords, Servier et Pfizer ont démarré une collaboration portant sur un programme de développement clinique conjoint pour cette immunothérapie anticancéreuse. Servier a cédé à Pfizer les droits exclusifs pour développer et commercialiser la thérapie UCART 19 aux États-Unis tout en conservant les droits exclusifs pour tous les autres pays.

A propos de Servier

Servier est un laboratoire pharmaceutique international gouverné par une Fondation, et son siège se trouve en France à Suresnes. S’appuyant sur une solide implantation internationale dans 148 pays et sur un chiffre d’affaires de 4,152 milliards d’euros en 2017, Servier emploie 21 600 personnes dans le monde. Totalement indépendant, le Groupe réinvestit 25 % de son chiffre d’affaires (hors activité génériques) en Recherche et Développement et utilise tous ses bénéfices au profit de son développement. La croissance du groupe repose sur la recherche constante d’innovation dans cinq domaines d’excellence : les maladies cardiovasculaires, immuno-inflammatoires et neuropsychiatriques, les cancers et le diabète, ainsi que sur une activité dans les médicaments génériques de qualité.

Plus d’informations : www.servier.com

À propos de Pfizer Inc. : Ensemble, œuvrons pour un monde en meilleure santé™

Chez Pfizer, nous mobilisons toutes nos ressources pour améliorer la santé et le bien-être à chaque étape de la vie. Nous recherchons la qualité, la sécurité et l’excellence dans la découverte, le développement et la production de nos médicaments en santé humaine. Notre portefeuille mondial diversifié comporte des molécules de synthèse ou issues des biotechnologies, des vaccins mais aussi des produits d’automédication mondialement connus. Chaque jour, Pfizer travaille pour faire progresser le bien-être, la prévention et les traitements pour combattre les maladies graves de notre époque. Conscients de notre responsabilité en tant que leader mondial de l’industrie biopharmaceutique, nous collaborons également avec les professionnels de santé, les autorités et les communautés locales pour soutenir et étendre l’accès à des soins de qualité à travers le monde. Depuis plus de 150 ans, Pfizer fait la différence pour tous ceux qui comptent sur nous.

Pour en savoir plus sur nos engagements, visitez notre site Internet www.pfizer.fr. De plus, rejoignez-nous sur Twitter à @Pfizer er @Pfizer_News, Linkedln et sur Facebook à Facebook.com/Pfizer.

PFIZER DISCLOSURE NOTICE

The information contained in this release is as of March 7, 2018. Pfizer assumes no obligation to update forward-looking statements contained in this release as the result of new information or future events or developments.

This release contains forward-looking information about a product candidate, UCART19, including its potential benefits, that involves substantial risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from those expressed or implied by such statements. Risks and uncertainties include, among other things, the uncertainties inherent in research and development, including the ability to meet anticipated trial commencement and completion dates and regulatory submission dates, as well as the possibility of unfavorable study results, including unfavorable new clinical data and additional analyses of existing clinical data; whether and when drug applications may be filed for UCART19 with regulatory authorities in any jurisdiction; whether and when any such applications may be approved by regulatory authorities, which will depend on the assessment by such regulatory authorities of the benefit-risk profile suggested by the totality of the efficacy and safety information submitted and, if approved, whether UCART19 will be commercially successful; decisions by regulatory authorities regarding labeling and other matters that could affect the availability or commercial potential of UCART19; and competitive developments.

A further description of risks and uncertainties can be found in Pfizer’s Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended December 31, 2017, including in the sections thereof captioned "Risk Factors" and "Forward-Looking Information and Factors That May Affect Future Results", as well as in its subsequent reports on Form 10-Q and Form 8-K, all of which are filed with the U.S. Securities and Exchange Commission and available at www.sec.gov and www.pfizer.com.

À propos de Cellectis

Cellectis est une entreprise biopharmaceutique de stade clinique, spécialisée dans le développement d’une nouvelle génération d’immunothérapies contre le cancer fondées sur les cellules CAR-T ingénierées (UCART). En capitalisant sur ses 18 ans d'expertise en ingénierie des génomes, sur sa technologie d’édition du génome TALEN® et sur la technologie pionnière d’électroporation PulseAgile – Cellectis utilise la puissance du système immunitaire pour cibler et éliminer les cellules cancéreuses. Grâce à ses technologies pionnières d'ingénierie des génomes appliquées aux sciences de la vie, le groupe Cellectis a pour objectif de créer des produits innovants dans de multiples domaines ciblant plusieurs marchés.

Talking about gene editing? We do it.

TALEN® est une marque déposée, propriété du Groupe Cellectis.

Cellectis est cotée sur le marché Euronext Growth (code : ALCLS) ainsi que sur le Nasdaq (code : CLLS). Pour en savoir plus, visitez notre site internet : www.cellectis.com

Avertissement de Cellectis

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives sur les objectifs de la Société, qui reposent sur nos estimations et hypothèses actuelles et sur les informations qui nous sont actuellement disponibles. Les déclarations prospectives sont soumises à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient entraîner des différences matérielles entre nos résultats, performances et accomplissements actuels et les résultats, performances et accomplissements futurs exprimés ou suggérés par les déclarations prospectives. De plus amples informations sur les facteurs de risques qui peuvent affecter l’activité de la société et ses performances financières sont indiquées dans les différents documents que la société soumet à la Security Exchange Commission et dans ses rapports financiers. Sauf si cela est requis par la réglementation applicable, nous déclinons toute obligation d'actualiser et de publier ces énoncés prospectifs, ou de mettre à jour les raisons pour lesquelles les résultats pourraient différer matériellement de ceux prévus dans les énoncés prospectifs, même si de nouvelles informations étaient disponibles dans le futur.

