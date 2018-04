Cellectis : annonce la réalisation de son offre d’ADS

Regulatory News:

Cellectis S.A. (Paris:ALCLS) (NASDAQ:CLLS) (NASDAQ : CLLS – EURONEXT GROWTH: ALCLS), société biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans le développement d’immunothérapies fondées sur les cellules CAR-T allogéniques ingénierées (UCART), annonce ce jour la réalisation de son offre de 5.646.000 American Depositary Shares (ADS) au prix de 31,00 US dollars par ADS, chacune représentant une action ordinaire Cellectis. Le produit net de l’offre versé à la Société s’élève à environ 163.7 millions de dollars américains (soit environ 132.9 millions d’euros, sur la base d’un taux de change de 1 euro pour 1,2320 dollar américain), après déduction des commissions et des autres dépenses estimées en lien avec l’opération. Dans le contexte de cette offre, Cellectis a consenti aux banques garantes une option de sur-allocation leur permettant de souscrire, pendant 30 jours suivant la date de fixation du prix de l’offre, 846.900 ADS additionnels aux mêmes conditions. Les ADS de la Société sont admis aux négociations sur le Nasdaq Global Market sous le symbole « CLLS » et les actions ordinaires de la Société sont admises aux négociations sur le marché Euronext Growth d’Euronext à Paris sous le symbole « ALCLS ».

Goldman Sachs & Co. LLC, Citigroup et Barclays ont agi comme teneurs de livre associés pour les besoins de cette offre. Nomura a agi en qualité de chef de file et Oppenheimer & Co. et Ladenburg Thalmann ont agi en qualité de co-chefs de file.

La Société envisage d'utiliser le produit net de l'offre pour (i) établir des capacités commerciales, comprenant un site de production à la pointe de la technologie pour la fourniture commerciale de ses actuels produits candidats UCART, (ii) financer l’avancée d’un produit candidat UCART supplémentaire, (iii) poursuivre de nouvelles approches de thérapies humaines fondées sur sa technologie d’ingénierie des génomes au-delà de l’oncologie et (iv) financer son fonds de roulement et autres besoins généraux.

Un document préalable d’enregistrement en anglais intitulé « Form F-3 » (incluant un prospectus) relatif aux American Depositary Shares de Cellectis a été enregistré auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) aux États-Unis et est devenu effectif. Une copie du prospectus supplémentaire (et du prospectus initial qui y est joint) relatif à l’offre peut être obtenue auprès de Goldman Sachs & Co. LLC, Attention : Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, ou par téléphone au +1866471-2526, ou par email à l’adresse suivante : prospectus-ny@ny.email.gs.com ou auprès de Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou par téléphone au +1800831-9146 ou auprès de Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, ou par téléphone au +1888603-5847, ou par email à l’adresse suivante : barclaysprospectus@broadridge.com.

Ce communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions ordinaires ou autres instruments financiers susvisés, et il ne peut y avoir aucune vente de ces actions ou autres instruments financiers dans un pays ou une juridiction dans lesquels une telle offre, sollicitation, achat, souscription ou vente serait illégal avant l’enregistrement des titres concernés ou autre qualification en vertu de la règlementation boursière d’un tel pays ou d’une telle juridiction. En particulier, il n’y a pas eu et il n’est pas envisagé d’offre au public d’actions ou d’ADS en Europe. Aucun prospectus soumis au visa de l’Autorité des marchés financiers n’a été déposé ou ne sera déposé en France dans le cadre de cette offre.

Une traduction libre en français du résumé du prospectus supplémentaire (prospectus supplement) est disponible sur le site internet de la société (www.cellectis.com/fr) et peut être consultée en utilisant le lien suivant : https://www.cellectis.com/prospectus_supplementaire

Note spéciale relative aux déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui reposent sur nos estimations et hypothèses actuelles et sur les informations qui nous sont actuellement disponibles. Les déclarations prospectives sont soumises à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient entraîner des différences matérielles entre nos résultats, performances et accomplissements actuels et les résultats, performances et accomplissements futurs exprimés ou suggérés par les déclarations prospectives. De plus amples informations sur les facteurs de risques qui peuvent affecter l’activité de la société et ses performances financières sont indiquées dans le rapport annuel de Cellectis en anglais intitulé « Form 20-F » pour l’exercice clos le 31 décembre 2017, dans le rapport financier (incluant le rapport de gestion du conseil d’administration) pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 et les documents enregistrés postérieurement par Cellectis auprès de la SEC. Sauf si cela est requis par la réglementation applicable, nous déclinons toute obligation d'actualiser et de publier ces énoncés prospectifs, ou de mettre à jour les raisons pour lesquelles les résultats pourraient différer matériellement de ceux prévus dans les énoncés prospectifs, même si de nouvelles informations étaient disponibles dans le futur.

Les informations contenues dans le rapport financier (incluant le rapport de gestion du conseil d’administration) pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 sont substantiellement les mêmes que les informations contenues dans le rapport annuel de Cellectis en anglais intitulé « Form 20-F » pour l’exercice clos le 31 décembre 2017.

