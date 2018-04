Regulatory News:

Cellectis et Allogene Therapeutics entendent poursuivre la collaboration stratégique initiée avec Pfizer dans le domaine de l’immunothérapie contre le cancer pour accélérer le développement et la commercialisation de thérapies CAR-T allogéniques “sur étagère”

Allogene entend reprendre la collaboration stratégique initiée en 2014 entre Pfizer et Cellectis

Cellectis (Paris:ALCLS) (NASDAQ:CLLS) (Euronext Growth : ALCLS - Nasdaq : CLLS), société biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans le développement d'immunothérapies fondées sur des cellules CAR-T allogéniques ingénierées (UCART), et Allogene Therapeutics, Inc. (Allogene), une société de biotechnologie axée sur le développement rapide de thérapies CAR-T allogéniques ciblant les cancers du sang et les tumeurs solides, annoncent qu’Allogene entend reprendre la collaboration stratégique initialement formée en juin 2014 entre Pfizer et Cellectis pour développer des immunothérapies CAR-T sur étagère.

Plus tôt aujourd'hui, Pfizer et Allogene ont annoncé la signature d’un accord d'apport partiel d'actifs relatifs au portefeuille de thérapies CAR-T allogéniques de Pfizer, qui comprend 16 actifs précliniques ainsi que UCART19. Sous réserve de la réalisation de l’opération, Allogene reprendra la collaboration stratégique et l’accord de licence avec Cellectis, ainsi que les droits exclusifs pour développer et commercialiser les programmes UCART allogéniques tels que définis antérieurement avec Pfizer et selon des cibles choisies. Selon les termes de cette collaboration, Cellectis demeurera éligible à des paiements d'étapes cliniques et commerciales pouvant atteindre jusqu’à 2,8 milliards de dollars, soit 185 millions de dollars par cible pour 15 cibles, ainsi qu’à des redevances échelonnées à un chiffre élevé sur les ventes nettes de tous les produits commercialisés par Allogene. Cette nouvelle alliance avec la société Allogene dediée aux CAR-T mènerait à une forte accélération de la collaboration originelle.

Allogene est une société cofondée par d'anciens cadres dirigeants de Kite Pharma, qui s’appuie sur leur expérience inégalée dans le développement clinique de thérapies CAR-T autologues. Grâce à cette expertise, Allogene est en bonne position pour accélérer la révolution de la thérapie cellulaire grâce à son portefeuille de thérapies cellulaires allogéniques. Arie Belldegrun, M.D., FACS, fondateur et ancien Président-directeur général de Kite, assurera les fonctions de Président exécutif d'Allogene et David Chang, M.D., Ph.D., ancien Vice-Président exécutif, Recherche et Développement et Directeur Médical de Kite, occupera les fonctions de Président-directeur général d'Allogene.

La plateforme CAR-T de Cellectis se caractérise par son approche allogénique exclusive qui utilise des cellules T ingénierées provenant d'un donneur sain afin de traiter de nombreux patients. Cette approche se distingue de l’approche autologue, qui utilise les cellules T du patient pour cibler les cellules tumorales.

« L’approche allogénique constitue une étape charnière en médecine car elle permettra aux patients du monde entier de recevoir rapidement ces thérapies potentiellement salvatrices de la manière la plus efficace et la plus accessible possible. Ces quatre années de collaboration avec Pfizer ont été très productives et enrichissantes. Pfizer a été parmi les premiers adeptes de l'approche allogénique, décelant le potentiel de ces cellules CAR-T allogéniques ingénierées pour le futur de l'immunothérapie contre le cancer. Nous remercions sincèrement toutes les personnes impliquées dans cette collaboration, de la direction de Pfizer aux scientifiques, pour leur clairvoyance et leur foi en notre portefeuille commun », a déclaré André Choulika, Ph.D., Président-directeur général de Cellectis. « Nous sommes convaincus qu'Allogene et Cellectis forment la meilleure équipe possible pour poursuivre cette collaboration. Notre expertise en matière de CAR-T allogéniques et d'édition du génome, combinées au leadership et à l’expérience exemplaire en thérapie cellulaire d’Arie Belldegrun et David Chang, ouvrent la voie aux futurs produits « sur étagère » améliorés grâce à l'édition du génome. »

« Nous avons bâti une relation de confiance et de respect mutuels au fil des années passées dans l'industrie des CAR-T et cette collaboration sera le point de départ d'un partenariat de longue durée », a déclaré David Chang, Président-directeur général d'Allogene. « Notre mission chez Allogene est de promouvoir la prochaine révolution dans le traitement du cancer à travers le développement de thérapies allogéniques CAR-T ciblant les cancers du sang ainsi que des tumeurs solides. Nous sommes persuadés que cette collaboration nourrit notre mission et nous sommes impatients de commencer à travailler avec Cellectis pour accélérer le développement de ces thérapies cellulaires allogéniques. »

À propos des therapies UCART

Les CAR-T allogéniques ou UCART (Universal Chimeric Antigen Receptor T-cells ou cellules T universelles armées de Récepteurs Antigéniques Chimériques) sont des produits prêts à l'emploi qui peuvent être industrialisés et standardisés, et qui sont compatibles avec les critères de distribution pharmaceutique dans le temps et d'un lot à l'autre. Chaque futur patient potentiel pourra ainsi être traité en recevant immédiatement une dose d'un produit sur étagère et de qualité constante. De plus, de tels produits allogéniques pourront être expédiés à l'avance et seront accessibles dans n'importe quel centre de cancérologie à travers le monde, sans qu'il soit nécessaire d'investir dans une unité de transformation de cellules CAR-T.

À propos de Cellectis

Cellectis est une entreprise biopharmaceutique de stade clinique, spécialisée dans le développement d’une nouvelle génération d’immunothérapies contre le cancer fondées sur les cellules CAR-T ingénierées (UCART), tels que notamment UCART123, UCARTCS1 et UCART22. En capitalisant sur ses 18 ans d'expertise en ingénierie des génomes, sur sa technologie d’édition du génome TALEN® et sur la technologie pionnière d’électroporation PulseAgile – Cellectis utilise la puissance du système immunitaire pour cibler et éliminer les cellules cancéreuses. Grâce à ses technologies pionnières d'ingénierie des génomes appliquées aux sciences de la vie, le groupe Cellectis a pour objectif de créer des produits innovants dans de multiples domaines ciblant plusieurs marchés.

Talking about gene editing? We do it.

TALEN® est une marque déposée, propriété de Cellectis.

Cellectis est cotée sur le marché Euronext Growth (code : ALCLS) ainsi que sur le Nasdaq (code : CLLS). Pour en savoir plus, visitez notre site internet : www.cellectis.com

À propos d’Allogene

Allogene Therapeutics est une entreprise de biotechnologie dont la mission est de catalyser la prochaine révolution dans le traitement du cancer à travers le développement de thérapies allogéniques basées sur des cellules T à récepteurs antigéniques chimériques (CAR-T) qui ciblent les cancers du sang ainsi que des tumeurs solides. Fondé et dirigé par d'anciens cadres dirigeants de Kite Pharma qui apportent une expérience inégalée en matière de développement clinique de thérapie cellulaire, Allogene est en bonne position pour développer le potentiel de la thérapie cellulaire allogénique au bénéfice des patients.

Les thérapies basées sur les CAR-T allogéniques sont conçues à partir de cellules de donneurs sains et stockées pour une utilisation « sur étagère ». Cette approche supprime le besoin de créer une thérapie personnalisée à partir des propres cellules d'un patient, simplifie la fabrication et réduit le temps d’attente des patients pour recevoir leur traitement. Le portefeuille d’Allogene comprend 16 actifs précliniques basés sur des cellules T ainsi qu’UCART19, une thérapie allogénique CAR-T actuellement en étude clinique de Phase 1 pour le traitement de la leucémie lymphoblastique aiguë (LLA). Grâce à ses partenariats, Allogene exploite des plates-formes technologiques pionnières, notamment la technologie d'édition du génome TALEN®, pour faire progresser son portefeuille de thérapies immuno-oncologiques. Allogene, dont le siège social se trouve à San Francisco en Californie, est une société appartenant à l’incubateur Two River, fondée grâce à l'un des plus importants financements de série A en biotechnologie initié par un consortium comprenant TPG, Vida Ventures, BellCo Capital, le bureau du Directeur des investissements de l'Université de Californie et Pfizer. Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://www.allogene.com/, suivez @AllogeneTx sur Twitter et LinkedIn.

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives sur les objectifs de la Société, qui reposent sur nos estimations et hypothèses actuelles et sur les informations qui nous sont actuellement disponibles. Les déclarations prospectives sont soumises à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient entraîner des différences matérielles entre nos résultats, performances et accomplissements actuels et les résultats, performances et accomplissements futurs exprimés ou suggérés par les déclarations prospectives. De plus amples informations sur les facteurs de risques qui peuvent affecter l’activité de la société et ses performances financières sont indiquées dans les différents documents que la société soumet à la Security Exchange Commission et dans ses rapports financiers. Sauf si cela est requis par la réglementation applicable, nous déclinons toute obligation d'actualiser et de publier ces énoncés prospectifs, ou de mettre à jour les raisons pour lesquelles les résultats pourraient différer matériellement de ceux prévus dans les énoncés prospectifs, même si de nouvelles informations étaient disponibles dans le futur.

