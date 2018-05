Cellectis : présentera des données à la conférence annuelle de l’American Society of Gene & Cell Therapy (ASGCT)

Regulatory News:

Cellectis (Paris:ALCLS) (NASDAQ:CLLS) (Euronext Growth : ALCLS - Nasdaq : CLLS), société biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans le développement d'immunothérapies fondées sur des cellules CAR-T allogéniques ingénierées (UCART), annonce que trois posters relatifs aux produits candidats CAR-T allogéniques « sur étagère » de la Société et un poster associé à la technologie d’édition du génome de Cellectis seront présentés lors de la conférence annuelle de l’American Society of Gene & Cell Therapy (ASGCT) qui se tiendra du 16 au 19 mai 2018 à Chicago, dans l’Illinois.

Universal CAR T-Cells Targeting CS1 (UCARTCS1) for the Treatment of Multiple Myeloma

Agnès Gouble1, Roman Galetto1, Rohit Mathur3, Stephanie Filipe1, Isabelle Chion-Sotinel1, Jing Yang3, Jin He3, Robert Z. Orlowski3, Sattva S. Neelapu3 and Julianne Smith2

1Cellectis SA, 8 rue de la croix Jarry, 75013 Paris, France

2Cellectis, Inc, 430 East 29th Street, 10016 New York, NY, USA

3Department of Lymphoma and Myeloma, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, 1515 Holcombe Blvd., Houston, TX 77030, USA

Poster n°130

Cancer - Targeted Gene & Cell Therapy I

Le 16 mai 2018 à 17h30, heure locale - Stevens Salon C, D

Repurposing endogenous immune pathways to improve chimeric antigen receptor T-cells potency

M. Sachdeva1, B. Busser1, S. Temburni1, A. Juillerat1, L. Poirot2, P. Duchateau2, J. Valton1;

1Cellectis, Inc., New York, NY

2Cellectis, Paris, France

Poster n°774

Cell Therapies III

Le 18 mai 2018 à 17h45, heure locale - Stevens Salon C, D

Engineering CAR T-Cells with an Integrated off Switch to Enhance Safety Performance

Alexandre Juillerat1, Diane Tkach1, Brian W. Busser1, Sonal Temburni1, Julien Valton1, Aymeric Duclert2, Laurent Poirot2 and Philippe Duchateau2

1Cellectis, Inc., 430E, 29th Street, NYC, NY 10016,

2Cellectis SA, 8 rue de la Croix Jarry, 75013 Paris, France

Poster n°739

Cancer - Immunotherapy, Cancer Vaccines III

Le 18 mai 2018 à 17h45, heure locale - Stevens Salon C, D

Poster présenté par Allogene Therapeutics, Inc. :

Cynomolgus macaque gene-edited CAR T-cell platform: towards a reliable in vivo allogeneic model to assess safety and Efficacy

Diego A. Vargas-Inchaustegui1, Rory Dai1, Alexandre Juillerat2, Christopher Do1, Kris Poulsen1, Thomas Pertel1, Barbra Sasu1

1Allogene Therapeutics, Inc., South San Francisco, CA,

2Cellectis, Inc., New York, NY

Poster n°131

Cancer - Targeted Gene & Cell Therapy I

Le 16 mai 2018 à 17h30, heure locale - Stevens Salon C, D

Les abstracts sont disponibles sur le site de l’ASGCT. Les quatre posters qui seront présentés pendant la conférence seront disponibles sur le site de Cellectis à partir du 19 mai 2018.

À propos de Cellectis

Cellectis est une entreprise biopharmaceutique de stade clinique, spécialisée dans le développement d’une nouvelle génération d’immunothérapies contre le cancer fondées sur les cellules CAR-T ingénierées (UCART). En capitalisant sur ses 18 ans d'expertise en ingénierie des génomes, sur sa technologie d’édition du génome TALEN® et sur la technologie pionnière d’électroporation PulseAgile – Cellectis utilise la puissance du système immunitaire pour cibler et éliminer les cellules cancéreuses. Grâce à ses technologies pionnières d'ingénierie des génomes appliquées aux sciences de la vie, le groupe Cellectis a pour objectif de créer des produits innovants dans de multiples domaines ciblant plusieurs marchés.

Talking about gene editing? We do it.

TALEN® est une marque déposée, propriété de Cellectis.

Cellectis est cotée sur le marché Euronext Growth (code : ALCLS) ainsi que sur le Nasdaq (code : CLLS). Pour en savoir plus, visitez notre site internet : www.cellectis.com

Avertissement

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives sur les objectifs de la Société, qui reposent sur nos estimations et hypothèses actuelles et sur les informations qui nous sont actuellement disponibles. Les déclarations prospectives sont soumises à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient entraîner des différences matérielles entre nos résultats, performances et accomplissements actuels et les résultats, performances et accomplissements futurs exprimés ou suggérés par les déclarations prospectives. De plus amples informations sur les facteurs de risques qui peuvent affecter l’activité de la société et ses performances financières sont indiquées dans le rapport annuel de Cellectis en anglais intitulé « Form 20-F » pour l’exercice clos le 31 décembre 2017, dans le rapport financier (incluant le rapport de gestion du conseil d’administration) pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 et les documents enregistrés postérieurement par Cellectis auprès de la Securities Exchange Commission. Sauf si cela est requis par la réglementation applicable, nous déclinons toute obligation d'actualiser et de publier ces énoncés prospectifs, ou de mettre à jour les raisons pour lesquelles les résultats pourraient différer matériellement de ceux prévus dans les énoncés prospectifs, même si de nouvelles informations étaient disponibles dans le futur.

###

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180510006143/fr/