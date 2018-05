Cellectis : publie ses résultats financiers du premier trimestre 2018

Regulatory News:

Cellectis (Paris:ALCLS) (NASDAQ:CLLS) (Euronext Growth : ALCLS - Nasdaq : CLLS), société biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans le développement d'immunothérapies fondées sur des cellules CAR-T allogéniques ingénierées (UCART), présente ses résultats pour le premier trimestre 2018.

« Cellectis a bien débuté l’année 2018 avec un message clair : les cellules CAR-T ingénierées constituent la prochaine vague d’innovation en oncologie. En tant que pionniers et leaders de ce domaine, nous continuons à démontrer notre savoir-faire en matière de production, qui est un maillon essentiel de la chaîne de valeur, avec la soumission d’une nouvelle demande d’essai clinique en LLA pour un 3ème produit UCART, UCART22. Nous sommes également enthousiastes concernant le développement clinique en cours de UCART123 chez les patients atteints de LAM et LpDC, et nous avons pour objectif d’accélérer le calendrier de ces essais cliniques. Enfin, après près de 4 années de partenariat fructueux avec Pfizer, Cellectis est ravie de la reprise de ce partenariat par Allogene Therapeutics, Inc., récemment créée par les Docteurs Arie Belldegrun et David Chang, anciens dirigeants de Kite Pharmaceuticals. Nous pensons que c’est une formidable opportunité d'accélérer le développement de certains de nos produits candidats allogéniques fondés sur des cellules CAR-T ingéniérées, conjointement développés avec Pfizer et Servier » a déclaré André Choulika, Président-directeur général de Cellectis. « Enfin, nous sommes honorés de notre récente collaboration avec le Professeur George Church et le Wyss Institute de Harvard, qui utiliseront notre technologie d’édition du génome TALEN® pour mener à bien leur projet, le Genome Project-Write. Ce projet a pour but de réécrire le génome humain et de créer les premières cellules humaines résistantes aux virus. Ce projet phare de la biologie moderne va influencer le futur de l'édition du génome dans les sciences humaines au cours du 21ème siècle. »

1 La trésorerie inclut la trésorerie, les équivalents de trésorerie et les actifs financiers courants.

FAITS MARQUANTS

Cellectis - Thérapeutique

Soumission d’une demande d’essai clinique pour UCART22 en leucémie lymphoblastique aiguë (LLA)

Le 2 mai 2018, Cellectis a soumis une demande d’essai clinique (Investigational New drug ou IND) auprès de l’U.S. Food and Drug Administration (FDA) sollicitant l’approbation pour initier une étude clinique de Phase 1 pour UCART22. Il s’agit de la 3ème demande d’essai clinique pour un produit candidat UCART.

L’Institut Wyss de Harvard s’associe à Cellectis pour son projet Recode, qui fait partie du Genome Project-write

Le 1er mai 2018, Cellectis a annoncé que le projet Recode utilisera la technologie d’édition du génome TALEN®, propriété de Cellectis, pour créer les premières cellules humaines résistantes au virus pour la production et le développement de nouvelles thérapies cellulaires. Ces lignées cellulaires pourraient être en mesure de résister à des virus invalidants tout en offrant aux biologistes de synthèse des possibilités d’intégrer des fonctions entièrement nouvelles. Le projet est dirigé par le Professeur George Church, membre du corps professoral du Wyss Institute, Professeur de génétique à la Harvard Medical School (HMS) et des sciences de la santé et de la technologie à Harvard et au Massachussetts Institute of Technology (MIT).

Collaboration stratégique avec Allogene Therapeutics, Inc.

Le 3 avril 2018, Pfizer, Inc. (« Pfizer ») et Allogene Therapeutics, Inc. (« Allogene ») ont annoncé la signature d’un accord d'apport partiel d'actifs, dont la réalisation a été annoncée le 9 avril 2018. Allogene a ainsi acquis le portefeuille d’actifs de Pfizer relatifs aux CAR-T allogéniques (l’ « accord d'apport d'actifs »), parmi lesquels le Contrat de Recherche et de Licence signé entre Pfizer et Cellectis le 17 juin 2014, tel que modifié (le « contrat de collaboration »). Cellectis reste éligible à des paiements d'étapes cliniques et commerciales pouvant atteindre jusqu’à 2,8 milliards de dollars, soit 185 millions de dollars par cible pour 15 cibles, ainsi qu’à des redevances sur la base de pourcentages élevés à un chiffre échelonnés et appliqués sur les ventes nettes des produits commercialisés par Allogene en vertu du contrat de collaboration. Dans le cadre de l’apport partiel d’actifs, Allogene a acquis les droits de Pfizer sur UCART19, qui était sous-licencié à Pfizer par Les Laboratoires Servier (« Servier »), qui détient une licence exclusive de Cellectis sur UCART19 en vertu du contrat de développement de produits conclu entre Servier et Cellectis le 17 février 2014. Nous pensons que cette alliance avec Allogene mènera à une forte accélération du développement des thérapies CART.

190,5 millions de dollars levés dans le cadre d’une offre d’ADS

Le 10 avril 2018, Cellectis a réalisé une offre de 5 646 000 d’American Depositary Shares (ADS), chacune représentant une action ordinaire Cellectis, au prix de 31,00 US dollars par ADS.

Cellectis annonce que les banques ont partiellement exercé, le 4 mai 2018, l’option de surallocation consentie par Cellectis, pour souscrire à 500.000 American Depositary Shares (ADS) additionnelles, chacune représentant une action ordinaire Cellectis (l’« Option »), aux mêmes termes et conditions que l’offre initiale réalisée le 10 avril 2018 de 5.646.000 American Depositary Shares (ADS) au prix de 31,00 US dollars par ADS. Le règlement-livraison de l’Option devrait avoir lieu le 11 mai 2018, sous réserve des conditions usuelles.

Le produit brut de l’offre versé à la Société au titre de l’exercice de l’Option s’élève à 15,5 millions de US dollars (soit environ 12,8 millions d’euros, sur la base d’un taux de change de 1 euro pour 1,2108 US dollar), portant ainsi le produit brut total de l’offre ainsi augmentée versé à la Société à 190,5 millions de US dollars (soit environ 157,3 millions d’euros), avant déduction des commissions et autres dépenses en lien avec l’opération.

Les ADS de la Société sont admis aux négociations sur le Nasdaq Global Market sous le symbole « CLLS » et les actions ordinaires de la Société sont admises aux négociations sur le marché Euronext Growth d’Euronext à Paris sous le symbole « ALCLS ».

La Société envisage d'utiliser le produit net de l'offre pour (i) établir des capacités commerciales, comprenant un site de production à la pointe de la technologie pour la fourniture commerciale de ses actuels produits candidats UCART, (ii) financer l’avancée d’un produit candidat UCART supplémentaire, (iii) poursuivre de nouvelles approches de thérapies humaines fondées sur sa technologie d’ingénierie des génomes au-delà de l’oncologie et (iv) financer son fonds de roulement et autres besoins généraux.

Elsy Boglioli nommée Directrice des Opérations

Suite au départ à la retraite de Mathieu Simon, Vice-Président exécutif et Directeur des Opérations, Elsy Boglioli a été nommée Directrice des Opérations en mars 2018. Avant de rejoindre Cellectis en décembre 2017, Elsy Boglioli était directrice associée et responsable du secteur biotechnologies pour l’Europe au sein du Boston Consulting Group (BCG).

Conférences

Conférence annuelle 2018 de l’American Association for Cancer Research (AACR)

Lors de la conférence annuelle de l’AACR organisée à Chicago en avril 2018, Cellectis et ses partenaires académiques ont présentés 3 posters relatifs à ses produits candidats CAR-T allogéniques sur étagère :

Repurposing endogenous immune pathways to improve chimeric antigen receptor T-cells potency ;

Preclinical efficacy of allogeneic anti-CD123 CAR T-cells for the therapy of blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm (BPDCN) ; et

; et Prediction of immunotherapy outcome by multimodal assessment of minimal residual disease and persistence of allogeneic anti-CD123 CAR T-cells (UCART123) in pre-clinical models of acute myeloid leukemia.

Conférence annuelle 2018 de l’European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT)

Des résultats préliminaires de l’étude clinique de Phase 1 de UCART19 ont été présentés lors de la 44ème conférence de l’EBMT à Lisbonne, au Portugal. UCART19, exclusivement licencié à Servier, est un produit candidat fondé sur des cellules CAR-T allogéniques anti-CD19, testé chez des patients adultes et pédiatriques atteints de leucémie lymphoblastique aiguë à lymphocytes B CD19 positifs en rechute ou réfractaire. Servier est le sponsor des deux études.

Calyxt, Inc. – Filiale plante de Cellectis

Au 31 mars 2018, Cellectis détenait approximativement 79,1 % des actions ordinaires en circulation de Calyxt. Les actions ordinaires de Calyxt sont cotées sur le marché Nasdaq sous le symbole “CLXT”. Pour plus d’informations, merci de vous référer au communiqué de presse diffusé par Calyxt présentant ses résultats financiers du premier trimestre 2018 et à son formulaire 10-Q pour la période clôturée au 31 mars 2018.

Résultats financiers

Les comptes consolidés de Cellectis ont été préparés conformément aux normes International Financial Reporting Standards (IFRS) telles qu'émises par l’International Accounting Standards Board (IASB).

Résultats financiers du premier trimestre 2018

Situation de la trésorerie : Au 31 mars 2018, Cellectis disposait de 282,1 M$ de trésorerie, équivalents de trésorerie et actifs financiers courants à comparer aux 297,0 M$ au 31 décembre 2017. Cette diminution de 14,9 M$ est notamment générée par (i) les flux de trésorerie consommés par les activités opérationnelles pour 20,0 M$, (ii) la trésorerie nette générée par les activités d’investissement pour 0,6 M$ partiellement compensé par (iii) les flux de trésorerie générés par les activités de financement dues à l’exercice d’option de souscription d’actions Cellectis et Calyxt au cours de la période pour 3,5 M$ et (iv) l’effet de change latent favorable lié aux fluctuations de taux sur les comptes de trésorerie et équivalents de trésorerie ainsi que sur les actifs financiers courants pour 2,2 M$.

Cellectis s’attend à ce que la trésorerie, les équivalents de trésorerie et les actifs financiers additionnés au produit net de l’augmentation de capital soient suffisants pour financer ses opérations jusqu’en 2021.

Chiffre d'affaires et autres produits d’exploitation : Au cours des premiers trimestres 2017 et 2018, nous avons enregistré respectivement 10,3 M$ et 8,1 M$ en chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation. Cette baisse de 2,2 M$ est principalement due à (i) la baisse des revenus de contrat de collaboration pour 0,8 M$, principalement expliquée par la baisse des remboursements de frais de recherche et développement de 1,1 M$, partiellement compensée par l’augmentation de 0,3 M$ de l’étalement des paiements initiaux déjà payés à Cellectis, (ii) la hausse de 0,1 M$ de revenu sur les autres licences, et (iii) la diminution de 1,5 M$ du crédit d’impôt recherche liée à une diminution des dépenses de R&D éligibles au crédit d’impôt sur la période.

Total des charges d'exploitation: Le total des charges d'exploitation pour le premier trimestre 2018 s'est élevé à 33,0 M$, comparé à 30,0 M$ pour le premier trimestre 2017. Ces montants comprennent les charges liées aux rémunérations fondées sur des actions sans impact sur la trésorerie de 12,0 M$ en 2018 et 13,6 M$ en 2017.

Frais de recherche et développement : Au cours des premiers trimestres de 2017 et 2018, les dépenses de recherche et développement ont diminué de 1,2 M$ (19,6 M$ en 2017 contre 18,4 M$ en 2018). Les frais de personnel ont diminué de 1,8 M$ (de 10,4 M$ en 2017 à 8,7 M$ en 2018), notamment compte tenu de la baisse des charges liées aux rémunérations fondées sur des actions sans impact sur la trésorerie pour 2,7 M$, partiellement compensée par une augmentation des charges de personnel pour 0,9 M$. Les achats, charges externes et autres charges ont augmenté de 0,2 M$ (de 8,7 M$ en 2017 à 8,9 M$ en 2018), en raison de l'augmentation des dépenses liées aux paiements à des tiers participant au développement de produits, les achats de matières premières biologiques et les frais associés à l'utilisation de laboratoires et d'autres installations. Les autres dépenses, se rapportant aux locations et autres engagements, augmentent de 0,4 M$.

Frais administratifs et commerciaux : Au cours des premiers trimestres de 2017 et 2018, nous avons enregistré 9,7 M$ et 14,0 M$, respectivement, de frais administratifs et commerciaux. La hausse de 4,3 M$ reflète principalement (i) une augmentation de 2,5 M$ des frais de personnel (7,7 M$ en 2017 contre 10,2 M$ en 2018), imputable entre autres, à une augmentation de 1,4 M$ des salaires et traitements, à une hausse de 1,1 M$ des charges liées aux rémunérations fondées sur des actions sans impact sur la trésorerie, (ii) une augmentation de 1,6 M$ des achats et charges externes et (iii) une hausse des autres charges de 0,2 M$, qui sont relatives à des taxes, diverses dotations pour amortissements et dépréciation, et d’autres engagements.

Résultat financier : La perte financière était presque nulle pour le premier trimestre 2017 comparativement à une perte financière de 2,1 M$ pour le premier trimestre 2018. La variation du résultat financier est principalement attribuable (i) à une diminution du gain de change net de 1,0 M$ et (ii) à une diminution de 1,1 M$ relative à l’ajustement de la juste valeur sur les instruments dérivés liés au change.

Résultat net attribuable aux actionnaires de Cellectis : Au cours des premiers trimestres 2017 et 2018, nous avons enregistré respectivement une perte nette de 19,8 M$ (soit 0,56 $ par action) et une perte nette de 25,4 M$ (soit 0,71 $par action). La perte nette ajustée attribuable aux actionnaires de Cellectis pour le premier trimestre 2018, qui exclut une charge liée aux rémunérations fondées sur des actions sans impact sur la trésorerie, s'est élevée à 14,2 M$ (soit 0,39$ par action) comparée à une perte nette ajustée attribuable aux actionnaires de Cellectis pour le premier trimestre 2017 de 6,2 M$ (0,17$ par action). Ces résultats nets ajustés attribuables aux actionnaires de Cellectis pour les exercices 2018 et 2017 excluent une charge liée aux rémunérations fondées sur des actions sans impact sur la trésorerie, de respectivement 11,3 M$ et 13,6 M$. Veuillez consulter la « Note relative à l'utilisation de mesures financières non IFRS » pour le rapprochement du résultat IFRS attribuable aux actionnaires de Cellectis et du résultat non IFRS attribuable aux actionnaires de Cellectis.

CELLECTIS S.A. - BILAN CONSOLIDÉ (en milliers de dollars, à l'exception des données par action) A la date du 31-déc-17

retraité (*) 31-mars-18

Non audité ACTIF Actifs non courants Immobilisations incorporelles 1 431 1 505 Immobilisations corporelles 7 226 7 688 Actifs financiers 1 004 897 Total actifs non courants 9 661 10 090 Actifs courants Stocks 250 203 Clients et comptes rattachés 2 753 3 419 Subventions à recevoir 9 524 11 601 Autres actifs courants 13 713 16 671 Actifs financiers courants, trésorerie et équivalents de trésorerie 296 982 282 063 Total actifs courants 323 221 313 958 TOTAL DE L'ACTIF 332 882 324 048 PASSIF Capitaux propres Capital social 2 367 2 374 Primes d'émission 614 037 625 634 Actions propres (297) (373) Ecarts de conversion 1 834 6 097 Réserves (253 702) (352 969) Résultat net, part du groupe (99 368) (25 438) Capitaux propres, part du Groupe 264 872 255 324 Intérêts minoritaires 19 113 21 414 Total capitaux propres 283 985 276 738 Passifs non courants Emprunts et dettes financières non courants 13 265 Provisions pour indemnités de départ à la retraite 3 430 3 307 Total passifs non courants 3 443 3 572 Passifs courants Emprunts et dettes financières courants 21 82 Fournisseurs et comptes rattachés 9 460 11 254 Revenus différés 27 975 25 104 Provisions courantes 1 427 1 807 Autres passifs courants 6 570 5 489 Total passifs courants 45 453 43 736 TOTAL DU PASSIF 332 882 324 048

(*) Les états financiers consolidés intermédiaires ont été retraités pour les besoins de l’application d’IFRS 15. La réconciliation entre les états financiers consolidés intermédiaires présentés les périodes précédentes et les états financiers consolidés intermédiaires retraités est disponible en Note 2.2.

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ – PREMIERS TRIMESTRES (non audités) (en milliers de dollars, à l'exception des données par action) Pour le trimestre clos le 31 mars 2017 2018 Revenus Chiffre d'affaires 6 738 6 040 Autres revenus 3 550 2 025 Total Revenus 10 288 8 065 Charges opérationnelles Coût des redevances (611) (579) Frais de recherche et développement (19 583) (18 395) Frais administratifs et commerciaux (9 735) (14 013) Autres produits et charges opérationnelles (105) 21 Total charges opérationnelles (30 034) (32 967) Résultat opérationnel (19 747) (24 902) Résultat financier (23) (2 137) Résultat net de la période (19 769) (27 038) Résultat part du groupe (19 769) (25 438) Intérêts minoritaires 0 (1 600) Résultat net, part du groupe de base par action ($/action) (0,56) (0,71) Résultat net, part du groupe dilué par action ($/action) (0,56) (0,71)

Note relative à l'utilisation de mesures financières non IFRS

Dans ce communiqué de presse, Cellectis S.A. présente un résultat net ajusté attribuable aux actionnaires de Cellectis qui n’est pas un agrégat défini par le référentiel IFRS. Nous avons inclus dans ce communiqué de presse une réconciliation de cet agrégat avec le résultat attribuable aux actionnaires de Cellectis, élément le plus comparable calculé en accord avec le référentiel IFRS. Ce résultat ajusté attribuable aux actionnaires de Cellectis exclut les charges liées aux rémunérations fondées sur des actions sans impact sur la trésorerie. Nous estimons que cet agrégat financier, quand il est comparé avec les états financiers IFRS, peut améliorer la compréhension globale de la performance financière de Cellectis. De plus, notre direction suit les opérations de la société, et organise ses activités, en utilisant entre autres, cet agrégat financier.

En particulier, nous pensons que l’élimination des charges liées aux rémunérations fondées sur des actions sans impact sur la trésorerie du résultat attribuable aux actionnaires de Cellectis peut donner une information utile sur la comparaison d’une période à une autre des activités de Cellectis. Notre utilisation de ce résultat net ajusté attribuable aux actionnaires de Cellectis est limitée à une utilisation analytique et ne devrait pas être considérée seule ou être substituée à l’analyse de nos résultats financiers présentés conformément aux normes IFRS. Certaines de ces limitations sont : (a) d’autres sociétés, incluant des sociétés dans nos industries qui bénéficient des mêmes types de rémunérations fondées sur des actions, pourraient adresser l’impact des charges liées aux rémunérations fondées sur des actions sans impact sur la trésorerie d’une façon différente, et (b) d’autres sociétés pourraient communiquer un résultat net ajusté attribuable aux actionnaires ou d’autres agrégats similaires mais calculés de façon différente, ce qui réduirait leur utilité pour des besoins comparatifs. Au regard de l’ensemble de ces limitations, vous devriez considérer le résultat net ajusté attribuable aux actionnaires de Cellectis au même titre que nos résultats financiers IFRS, y compris le résultat attribuable aux actionnaires de Cellectis.

RAPPROCHEMENT DU RÉSULTAT NET IFRS ET NON IFRS – PREMIERS TRIMESTRES (Non audités) (en milliers de dollars, à l'exception des données par action) Pour le trimestre clos le 31 mars 2017 2018 Résultat net, part du Groupe (en milliers de dollars) (19 769) (25 438) Ajustement: Instruments de rémunération en actions sans impact sur la trésorerie, part du Groupe 13 616 11 276 Résultat net ajusté, part du Groupe (en milliers de dollars) (6 153) (14 162) Résultat net ajusté, part du Groupe, de base par action ($/action) (0,17) (0,39) Moyenne pondérée des actions ordinaires, de base (unités) (1) 35 289 932 36 034 181 Résultat net ajusté, part du Groupe, dilué par action ($/action) (1) (0,17) (0,39) Moyenne pondérée des actions ordinaires, dilué (unités) (1) 35 784 930 36 586 720

(1) Lorsque nous présentons une perte nette ajustée, nous utilisons la Moyenne pondérée des actions ordinaires, de base pour calculer la perte nette ajustée, part du Groupe, diluée par action. Lorsque nous présentons un bénéfice net ajusté, nous utilisons la Moyenne pondérée des actions ordinaires, diluée pour calculer le bénéfice net ajusté, part du Groupe, dilué par action.

À propos de Cellectis

Cellectis est une entreprise biopharmaceutique de stade clinique, spécialisée dans le développement d’une nouvelle génération d’immunothérapies contre le cancer fondées sur les cellules CAR-T ingénierées (UCART). En capitalisant sur ses 18 ans d'expertise en ingénierie des génomes, sur sa technologie d’édition du génome TALEN® et sur la technologie pionnière d’électroporation PulseAgile – Cellectis utilise la puissance du système immunitaire pour cibler et éliminer les cellules cancéreuses. Grâce à ses technologies pionnières d'ingénierie des génomes appliquées aux sciences de la vie, le groupe Cellectis a pour objectif de créer des produits innovants dans de multiples domaines ciblant plusieurs marchés.

Talking about gene editing? We do it.

TALEN® est une marque déposée, propriété de Cellectis.

Cellectis est cotée sur le marché Euronext Growth (code : ALCLS) ainsi que sur le Nasdaq (code : CLLS). Pour en savoir plus, visitez notre site internet : www.cellectis.com

Avertissement

Un document préalable d’enregistrement en anglais intitulé « Form F-3 » (incluant un prospectus) relatif aux American Depositary Shares de Cellectis a été enregistré auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) aux États-Unis pour les besoins de l’offre d’ADS susvisée faite par la Société et est devenu effectif. Une copie du prospectus supplémentaire (et du prospectus initial qui y est joint) relatif à l’offre peut être obtenue auprès de Goldman Sachs & Co. LLC, Attention : Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, ou par téléphone au +1866471-2526, ou par email à l’adresse suivante : prospectus-ny@ny.email.gs.com ou auprès de Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou par téléphone au +1800831-9146 ou auprès de Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, ou par téléphone au +1888603-5847, ou par email à l’adresse suivante : barclaysprospectus@broadridge.com.

Ce communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions ordinaires ou autres instruments financiers susvisés, et il ne peut y avoir aucune vente de ces actions ou autres instruments financiers dans un pays ou une juridiction dans lesquels une telle offre, sollicitation, achat, souscription ou vente serait illégal avant l’enregistrement des titres concernés ou autre qualification en vertu de la règlementation boursière d’un tel pays ou d’une telle juridiction. En particulier, il n’y a pas eu et il n’est pas envisagé d’offre au public d’actions ou d’ADS en Europe. Aucun prospectus soumis au visa de l’Autorité des marchés financiers n’a été déposé ou ne sera déposé en France dans le cadre de cette offre.

Une traduction libre en français du résumé du prospectus supplémentaire (prospectus supplement) est disponible sur le site internet de la société (www.cellectis.com/fr) et peut être consultée en utilisant le lien suivant : https://www.cellectis.com/prospectus_supplementaire

Note spéciale relative aux déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui reposent sur nos estimations et hypothèses actuelles et sur les informations qui nous sont actuellement disponibles. Les déclarations prospectives sont soumises à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient entraîner des différences matérielles entre nos résultats, performances et accomplissements actuels et les résultats, performances et accomplissements futurs exprimés ou suggérés par les déclarations prospectives. De plus amples informations sur les facteurs de risques qui peuvent affecter l’activité de la société et ses performances financières sont indiquées dans le rapport annuel de Cellectis en anglais intitulé « Form 20-F » pour l’exercice clos le 31 décembre 2017, dans le rapport financier (incluant le rapport de gestion du conseil d’administration) pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 et les documents enregistrés postérieurement par Cellectis auprès de la SEC. Sauf si cela est requis par la réglementation applicable, nous déclinons toute obligation d'actualiser et de publier ces énoncés prospectifs, ou de mettre à jour les raisons pour lesquelles les résultats pourraient différer matériellement de ceux prévus dans les énoncés prospectifs, même si de nouvelles informations étaient disponibles dans le futur.

Les informations contenues dans le rapport financier (incluant le rapport de gestion du conseil d’administration) pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 sont substantiellement les mêmes que les informations contenues dans le rapport annuel de Cellectis en anglais intitulé « Form 20-F » pour l’exercice clos le 31 décembre 2017.

