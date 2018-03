Cellectis : publie ses résultats financiers du quatrième trimestre 2017 et de l’exercice 2017

Regulatory News:

Cellectis (Paris:ALCLS) (NASDAQ:CLLS) (Euronext Growth : ALCLS - Nasdaq : CLLS), société biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans le développement d'immunothérapies fondées sur des cellules CART ingénierées allogéniques (UCART), présente ses résultats pour le quatrième trimestre 2017 et pour l’exercice 2017.

« Je voudrais souligner les remarquables progrès que nous avons réalisés en 2017, notamment la transformation du concept de cellules T CAR allogéniques sur étagère en réalité. Je crois que je peux dire sans l'ombre d'un doute que nous ne faisons qu’entrevoir ce qu’une puissante thérapie CART peut représenter. 2018 sera une étape charnière pour Cellectis, qui renforcera notre position de leader dans le domaine des cellules CART allogéniques », a déclaré André Choulika, Président-directeur général de Cellectis.

1 La trésorerie inclut la trésorerie, les équivalents de trésorerie et les actifs financiers courants.

Cellectis - Thérapeutique

UCART19, produit candidat fondé sur des cellules CAR-T allogéniques ingénierées avec la technologie TALEN®, ciblant la leucémie lymphoblastique aiguë (LLA). UCART19 est licencié en exclusivité à Servier

Des résultats intermédiaires des deux études de Phase I du produit candidat UCART19 ont été présentés par Servier lors du 59e Congrès annuel de l’American Society of Hematology (ASH) à Atlanta. UCART19 est un produit candidat allogénique ciblant CD19 chez des patients adultes et pédiatriques atteints de leucémie lymphoblastique aiguë de type B, en rechute ou réfractaire. Ces premières données démontrent l'innocuité et la tolérabilité de UCART19 et indiquent un taux de rémission complète de 83% dans les populations de patients adultes et pédiatriques 28 jours après injection. Servier, notre partenaire, a ouvert d’autres centres aux États-Unis et en Europe pour ces études cliniques et nous anticipons des données cliniques supplémentaires d'ici la fin de l'année 2018.

D’autres résultats des deux essais cliniques de Phase I du produit candidat UCART19 seront présentés le 21 mars 2018 lors de la conférence annuelle de l’European society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT) qui se tiendra à Lisbonne, au Portugal.

Campagne de production de UCART22 selon les normes BPF réussie. Après UCART19 et UCART123, UCART22 est notre troisième produit candidat CAR-T allogénique sur étagère ingéniéré avec la technologie TALEN®

UCART22 est actuellement en cours de production selon les Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF), en vue de l’essai clinique de Phase I du produit candidat UCART22 ciblant la leucémie lymphoblastique aiguë (LLA). En parallèle de la finalisation de cette campagne de production, Cellectis prévoit de soumettre un IND (Investigational New Drug) à la FDA au cours du premier semestre 2018. La campagne de production de UCART22 constitue la troisième campagne de cellules CAR-T ingéniérées grâce à la technologie TALEN®, après UCART19 et UCART123. Cela renforce encore notre position de leader dans le secteur des cellules CAR-T allogéniques, disponibles sur étagère.

UCART123, produit candidat composé de cellules CAR-T allogéniques ingénierées avec la technologie TALEN®, ciblant la leucémie aiguë myeloïde (LAM) et la leucémie à cellules dendritiques plasmacytoïdes (LpDC)

En décembre 2017, le recrutement des patients a repris pour les deux essais cliniques de Phase I du produit candidat UCART123 ciblant la leucémie aiguë myeloïde (LAM) et la leucémie à cellules dendritiques plasmacytoïdes (LpDC). Le 6 novembre 2017, Cellectis avait annoncé que la FDA autorisait la reprise des essais cliniques de Phase I du produit candidat UCART123 ciblant la leucémie aiguë myeloïde (LAM) et la leucémie à cellules dendritiques plasmacytoïdes (LpDC), initialement suspendus par la FDA le 4 septembre 2017. Cellectis a convenu avec la FDA de certaines modifications des protocoles des deux essais cliniques afin de lever la suspension.

Gouvernance

Le 4 décembre 2017, Cellectis annonçait la nomination de Madame Elsy Boglioli en qualité de Vice-présidente exécutive, Stratégie et Développement corporate, et de la nomination du Professeur Stéphane Depil, MD, PhD, en qualité de Vice-président senior de la Recherche et du Développement et Directeur médical. Mme Boglioli est en charge de la stratégie à long terme de Cellectis ainsi que des opérations courantes avec pour ambition de garantir l’atteinte des objectifs de la Société. Avant de rejoindre Cellectis, Elsy Boglioli était Directrice associée et responsable du secteur biotechnologie pour l’Europe au sein du Boston Consulting Group (BCG). Le Pr. Depil a pour missions d’amener les candidats médicaments de la Société au stade de développement clinique, la gestion stratégique et opérationnelle de toutes les activités thérapeutiques ainsi que la supervision des projets de recherche et développement de la Société. Stéphane Depil conserve une position académique et ses activités de recherche en tant que Professeur associé au Centre Léon Bérard et à l'Université Claude Bernard, Lyon 1.

Publications scientifiques

Un poster a été présenté en février 2018 à la conférence Keystone, illustrant l'efficacité de la technologie d’édition du génome TALEN®. Une cellule T a été éditée en utilisant TALEN®, pour désactiver le TCR alpha et la chaîne bêta, désactiver la molécule B2M, insérer la construction CAR et insérer un inhibiteur de cellules NK, résultant en un double knock-out simultané et un double knock-in avec une efficacité de 68,1%.

Une étude Cellectis a été publiée en novembre 2017 dans la revue scientifique « Molecular Therapy – Nucleic Acids », décrivant le processus sophistiqué d’ingénierie de nucléases TAL (TALEN®) à la fois spécifiques et performantes ciblant PD1, principal point de contrôle immunitaire des lymphocytes T.

Prochaines conférences investisseurs

Cellectis participera au 28ème congrès annuel Healthcare d'Oppenheimer et au forum Sachs BioCapital USA le 21 mars à New York. Cellectis participera également à la conférence Guggenheim sur les technologies disruptives en immuno-oncologie le 27 mars 2018 à New York.

Calyxt Inc. – La filiale plantes de Cellectis

Le 12 décembre 2017, Calyxt a signé un partenariat avec Farmer's Business Network, Inc (FBNSM), un réseau indépendant d’exploitants agricoles, pour étendre son réseau de producteurs ainsi que la distribution de son soja à haute teneur en acide oléique dans la région du nord du Midwest aux États-Unis, qui inclut le Dakota du Sud et le Minnesota. Ce nouveau partenariat permet à FBN DirectTM de distribuer les semences de soja à haute teneur en acide oléique de Calyxt aux producteurs de son réseau.

Calyxt a annoncé le 1er mars 2018 avoir contracté plus de 10 000 acres (4046 hectares) avec 50 agriculteurs dans le Midwest. Collectivement, ces producteurs exploitent plus de 100 000 acres (environ 40500 hectares), dont la moitié devrait produire du soja. Le soja à haute teneur en acide oléique de Calyxt devrait représenter 20% du soja planté.

Corporate

Introduction en bourse : le 25 juillet 2017, Calyxt a réalisé son introduction en bourse, moyennant l’émission et l’enregistrement de 8 050 000 actions ordinaires sur la base d’un prix fixé à 8 $ par action nouvelle. Le nombre d’actions offertes prend en compte l’exercice en totalité par les banques introductrices de leur option de sur-allocation portant sur 1 050 000 actions ordinaires supplémentaires. Le produit net s’élève à environ 58 millions de dollars, après déduction des commissions bancaires et autres frais associés à l’offre. Dans le cadre de cette introduction en bourse, Cellectis a acheté 2 500 000 actions ordinaires pour un montant de 20 millions de dollars qui sont inclus dans le produit net reçu par Calyxt. Calyxt a utilisé 5,7 millions de dollars sur ce produit pour couvrir une partie de ses obligations envers Cellectis. Cellectis détient 79,3% des actions ordinaires de Calyxt au 28 février 2018.

Résultats

Les comptes consolidés de Cellectis ont été préparés conformément aux normes International Financial Reporting Standards (IFRS) telles qu'émises par l’International Accounting Standards Board (IASB).

À compter du troisième trimestre de 2017, Cellectis a changé la monnaie de présentation de ses états financiers consolidés de l'euro au dollar américain afin d'améliorer la comparabilité avec ses pairs, qui présentent majoritairement leurs états financiers en dollars américains.

Résultats financiers du quatrième trimestre 2017

Situation de la trésorerie : Au 31 décembre 2017, Cellectis disposait de 297,0 M$ de trésorerie, équivalents de trésorerie et actifs financiers courants à comparer aux 304,1 M$ au 30 septembre 2017. Cette diminution de 7,1 M$ reflète en particulier (i) les flux de trésorerie utilisés par les activités opérationnelles pour 9,5 M$ et (ii) la trésorerie nette générée par les activités d’investissement pour 0,5 M$ compensée partiellement par (iii) l’effet de change latent favorable lié aux fluctuations de taux sur les comptes de trésorerie et équivalents de trésorerie ainsi que sur les actifs financiers courants pour 2,0 M$ et (iv) par les flux de trésorerie générés par les activités de financement dues à l’exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise et d’option d’achat d’actions au cours de la période.

Cellectis s’attend à ce que la trésorerie, les équivalents de trésorerie et les actifs financiers courants qui s’élèvent à 297,0 M$ au 31 décembre 2017 soient suffisants pour financer ses opérations jusqu’en 2020.

Chiffre d'affaires et autres produits d’exploitation : Au cours des quatrièmes trimestres 2016 et 2017, nous avons enregistré respectivement 13,0 M$ et 6,9 M$ en chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation. Cette diminution de 6,1 M$ est principalement due à (i) la diminution des revenus des contrats de collaboration pour 2,4 M$ dont une baisse de 1,4M$ de reconnaissance de paiements initiaux déjà versés à Cellectis et une diminution de 1,0M$ des remboursements de frais de recherche et développement, (ii) 0,1 M$ de diminution des revenus de licence, (iii) 2,2 M$ de baisse du crédit d’impôt recherche et (iv) 1,4M$ de baisse des subventions et autres revenus.

Total des charges opérationnelles : Le total des charges d'exploitation pour le quatrième trimestre 2017 s'est élevé à 34,7 M$, comparé à 33,3 M$ pour le quatrième trimestre 2016. Ces montants comprennent les charges liées aux rémunérations fondées sur des d'actions sans impact sur la trésorerie de 10,8 M$ en 2017 et 14,1 M$ en 2016.

Frais de recherche et développement : Au cours des quatrièmes trimestres 2016 et 2017, les dépenses de recherche et développement ont diminué de 0,6 M$ (20,2 M$ en 2016 contre 20,7 M$ en 2017). Les frais de personnel ont diminué de 2,5 M$ (de 12,5 M$ en 2016 à 10,0 M$ en 2017), notamment en raison de la diminution des charges liées aux rémunérations fondées sur des actions sans impact sur la trésorerie pour 2,8 M$, et une baisse de 0,8 M$ liée aux charges sociales relatives à l’attribution d’options de souscription d'actions, partiellement compensées par une augmentation des charges de personnel pour 1,1 M$. Les achats, charges externes et autres charges ont augmenté de 2,4 M$ (de 7,0 M$ en 2016 à 9,3 M$ en 2017) principalement dû à une augmentation des dépenses payées à des fournisseurs impliqués dans le développement de produits, dans l’achat de matières premières biologiques, dans le développement de processus de fabrication et dans les dépenses associées à l’utilisation des laboratoires et autres installations. Les autres charges augmentent de 0.7 M$ au cours du quatrième trimestre 2017 comparés au quatrième trimestre 2016, principalement en raison de la dépréciation des actifs du site de Montvale, New Jersey (États-Unis) enregistrée en 2017 pour 0,8 M$.

Frais administratifs et commerciaux : Au cours des quatrièmes trimestres 2016 et 2017, les frais administratifs et commerciaux s’élevaient respectivement à 12,3 M$ et 13,0 M$. L’augmentation de 0,7 M$ reflète principalement une augmentation de 0,9 M$ des achats, charges externes et autres charges, qui est partiellement compensée par (i) la baisse de 0,1 M$ des charges de personnel (9,6 M$ en 2016 contre 9,5 M$ en 2017), imputable entre autres, à la baisse de 0,5 M$ des charges sociales relatives à l’attribution d’options de souscription d'actions, en partie compensée par l’augmentation de 0,3 M$ des salaires et traitements et de 0,1 M$ des charges liées aux rémunérations fondées sur des actions sans impact sur la trésorerie, ainsi que (ii) la baisse de 0,1 M$ des autres charges.

Résultat financier : Le gain financier était de 6,9 M$ pour le quatrième trimestre 2016 comparativement à une perte financière de 1,0 M$ pour le quatrième trimestre 2017. La variation du résultat financier est principalement attribuable à une augmentation de la perte de change nette de 9,7 M$ due à l’effet des fluctuations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie libellés en dollars US partiellement compensée par une augmentation de 1,5 M$ relative à l’ajustement de la juste valeur sur les instruments dérivés et actifs financiers courants et à une augmentation de 0,3 M$ des intérêts reçus.

Résultat net attribuable aux actionnaires de Cellectis : Au cours des quatrièmes trimestres 2016 et 2017, nous avons enregistré respectivement une perte nette de 13,5 M$ (soit 0,38 $ par action) et une perte nette de 27,2 M$ (soit 0,76 $ par action). La perte nette ajustée attribuable aux actionnaires de Cellectis pour le quatrième trimestre 2017, qui exclut une charge liée aux rémunérations fondées sur des actions sans impact sur la trésorerie, s'est élevée à 16,4 M$ (soit 0,46 $ par action) comparée au bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de Cellectis pour le quatrième trimestre 2016 de 0,6 M$ (0,02 $ par action). Ces résultats ajustés attribuables aux actionnaires de Cellectis pour les quatrièmes trimestres 2017 et 2016 excluent la charge liée aux rémunérations fondées sur des actions sans impact sur la trésorerie, de respectivement 10,8 M$ et 14,1 M$. Veuillez consulter la « Note relative à l'utilisation de mesures financières non IFRS » pour le rapprochement du résultat IFRS attribuable aux actionnaires de Cellectis et du résultat non IFRS attribuable aux actionnaires de Cellectis.

Résultats financiers de l’exercice 2017

Situation de la trésorerie : Au 31 décembre 2017, Cellectis disposait de 297,0 M$ de trésorerie, équivalents de trésorerie et actifs financiers courants à comparer aux 291,2 M$ au 31 décembre 2016. Cette augmentation de 5,8 M$ est notamment générée par (i) le produit de 38,0 M$ reçu lors de l’introduction en bourse de Calyxt ,(ii) la trésorerie nette générée par les activités d’investissement pour 1,8 M$ incluant 7,0 M$ de produit de cessions d’actifs dans le cadre d’un contrat de cession-relocation de Calyxt et (iii) l’effet de change latent lié aux fluctuations de taux sur les comptes de trésorerie, équivalents de trésorerie et actifs financiers courants, avec un impact favorable de 15,1 M$ partiellement compensé par (iv) les flux de trésorerie consommés par les activités opérationnelles pour 52,3 M$.

Chiffre d'affaires et autres produits d’exploitation : Au cours des exercices 2016 et 2017, nous avons enregistré respectivement 56,4 M$ et 33,7 M$ en chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation. Cette variation de 22,7 M$ est principalement due à (i) la baisse des revenus de contrat de collaboration pour 19,1 M$, principalement expliqué par les jalons de 8,5 M$ constatés lors du second trimestre 2016 pour le traitement du premier patient de l’étude clinique de Phase I de UCART19, la diminution de 6,0 M$ de l’étalement des paiements initiaux déjà payés à Cellectis, la baisse des remboursements de frais de recherche et développement de 1,9 M$ et la diminution de 2,8 M$ de revenus provenant des paiements effectués par Servier pour la fourniture de matières premières et de lot de produits UCART19, partiellement compensés par l’augmentation de 0,1 M$ des ventes d’autres produits et services à Pfizer, (ii) la diminution de 0,5 M$ de revenu sur les autres licences, (iii) la diminution de 1,7 M$ du crédit d’impôt recherche et (iv) la diminution de 1,4M$ du revenu des subventions et autres produits d’exploitation.

Total des charges d'exploitation : Le total des charges d'exploitation et autre résultat d’exploitation pour l’exercice 2017 s'est élevé à 126,4 M$, comparé à 123,7 M$ pour l’exercice 2016. Ces montants comprennent les charges liées aux rémunérations fondées sur des d'actions sans impact sur la trésorerie de 48,9 M$ en 2017 et 58,6 M$ en 2016.

Frais de recherche et développement : Au cours des exercices de 2016 et 2017, les dépenses de recherche et développement ont diminué de 0,8 M$ (78,5 M$ en 2016 contre 79,2 M$ en 2017). Les frais de personnel ont diminué de 11,1 M$ (de 49,0 M$ en 2016 à 37,9 M$ en 2017), notamment liés à une baisse des charges liées aux rémunérations fondées sur des actions sans impact sur la trésorerie pour 9,4 M$, une baisse de 2,8 M$ liée aux charges sociales relatives à l’attribution d’options de souscriptions d'actions partiellement compensée par une augmentation des charges de personnel pour 1,1 M$. Les achats, charges externes et autres charges ont augmenté de 10,7 M$ (de 27,7 M$ en 2016 à 38,5 M$ en 2017), en raison de l'augmentation des dépenses liées aux paiements à des tiers participant au développement de produits, les achats de matières premières biologiques et les frais associés à l'utilisation de laboratoires et d'autres installations. Les dépenses 2017 incluent les coûts de production des candidats médicaments UCART123, UCARTCS1 et UCART22, ainsi que les coûts des essais cliniques de UCART123. Les autres dépenses augmentent de 1,1M$, principalement en raison de la dépréciation des actifs du site de Montvale, New Jersey (États-Unis) enregistrée en 2017 pour 0,8 M$.

Frais administratifs et commerciaux : Au cours des exercices de 2016 et 2017, nous avons enregistré 43,4 M$ et 44,7 M$, respectivement, de frais administratifs et commerciaux. La hausse de 1,3 M$ reflète principalement (i) une augmentation de 1,0 M$ des frais de personnel (33,5 M$ en 2016 contre 34,5 M$ en 2017), imputable entre autres, à une augmentation de 2,0 M$ des salaires et traitements, à une hausse de 1,2 M$ des charges liées aux rémunérations fondées sur des actions sans impact sur la trésorerie partiellement compensé par une baisse de 2,2 M$ des charges sociales relatives à l’attribution d’options de souscription d’actions, (ii) une augmentation de 0,1 M$ des autres dépenses partiellement compensée par une baisse de 0,3 M$ des achats et charges externes.

Résultat financier : La perte financière était presque nulle pour l’exercice 2016 comparativement à une perte financière de 11,0 M$ pour l’exercice 2017. Cette variation est principalement attribuable à l'effet des fluctuations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et les instruments financiers courants libellés en dollars US pour 17,2 M$ partiellement compensé par l’ajustement de la juste valeur sur les instruments dérivés et actifs financiers courants pour 5,8 M$ et par les intérêts reçus pour 0,5 M$.

Résultat net attribuable aux actionnaires de Cellectis : Au cours des exercices 2016 et 2017, nous avons enregistré respectivement une perte nette de 67,3 M$ (soit 1,91 $ par action) et une perte nette de 99,4 M$ (soit 2,78 $par action). La perte nette ajustée attribuable aux actionnaires de Cellectis pour les exercices 2017, qui exclut une charge liée aux rémunérations fondées sur des actions sans impact sur la trésorerie, s'est élevée à 50,4 M$ (soit 1,41$ par action) comparée à une perte nette ajustée attribuable aux actionnaires de Cellectis pour les exercices 2016 de 8,6 M$ (0,24$ par action). Ces résultats nets ajustés attribuables aux actionnaires de Cellectis pour les exercices 2017 et 2016 excluent une charge liée aux rémunérations fondées sur des actions sans impact sur la trésorerie, de respectivement 48,9 M$ et 58,6 M$. Veuillez consulter la « Note relative à l'utilisation de mesures financières non IFRS » pour le rapprochement du résultat IFRS attribuable aux actionnaires de Cellectis et du résultat non IFRS attribuable aux actionnaires de Cellectis.

CELLECTIS S.A. BILAN CONSOLIDÉ (en milliers de dollars, à l'exception des données par action) A la date du 31-déc.-16 31-déc.-17 ACTIF Actifs non courants Immobilisations incorporelles 1 343 1 431 Immobilisations corporelles 16 900 7 226 Actifs financiers 691 1 004 Total actifs non courants 18 935 9 661 Actifs courants Stocks 118 250 Clients et comptes rattachés 3 627 2 753 Subventions à recevoir 8 723 9 524 Autres actifs courants 8 870 13 713 Actifs financiers courants, trésorerie et équivalents de

trésorerie 291 159 296 982 Total actifs courants 312 498 323 221 TOTAL DE L'ACTIF 331 432 332 882 PASSIF Capitaux propres Capital social 2 332 2 367 Primes d'émission 568 185 614 037 Actions propres (416) (297) Ecarts de conversion (22 174) 1 978 Réserves (207 875) (251 927) Résultat net, part du groupe (67 255) (99 368) Capitaux propres, part du Groupe 272 795 266 791 Intérêts minoritaires 1 876 19 113 Total capitaux propres 274 671 285 904 Passifs non courants Emprunts et dettes financières non courants 30 13 Provisions pour indemnités de départ à la retraite 560 3 430 Total passifs non courants 590 3 443 Passifs courants Emprunts et dettes financières courants 1 730 21 Fournisseurs et comptes rattachés 9 722 9 460 Revenus différés 38 929 26 056 Provisions courantes 594 1 427 Autres passifs courants 5 196 6 570 Total passifs courants 56 171 43 534 TOTAL DU PASSIF 331 432 332 882

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ – QUATRIEMES TRIMESTRES (non audités) (en milliers de dollars, à l'exception des données par action) Pour le trimestre clos le 31 décembre 2016 2017 Revenus Chiffre d'affaires 8 199 5 725 Autres revenus 4 815 1 185 Total Revenus 13 014 6 910 Charges opérationnelles Coût des redevances (616) (883) Frais de recherche et développement (20 154) (20 704) Frais administratifs et commerciaux (12 291) (12 992) Autres produits et charges opérationnelles (277) (94) Total charges opérationnelles (33 337) (34 672) 0 0 Résultat opérationnel (20 323) (27 762) 0 0 Résultat financier 6 872 (958) 0 0 Résultat net de la période (13 451) (28 721) Résultat part du groupe (13 451) (27 171) Intérêts minoritaires - (1 550) Résultat net, part du groupe de base par action

($/action) (0,38) (0,76) Résultat net, part du groupe dilué par action ($/action) (0,38) (0,76)

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ – EXERCICES COMPLETS (en milliers de dollars, à l'exception des données par action) Pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 2017 Revenus Chiffre d'affaires 44 808 25 188 Autres revenus 11 637 8 528 Total Revenus 56 444 33 715 Charges opérationnelles Coût des redevances (1 777) (2 620) Frais de recherche et développement (78 458) (79 227) Frais administratifs et commerciaux (43 413) (44 750) Autres produits et charges opérationnelles (99) 232 Total charges opérationnelles (123 746) (126 366) 0 0 Résultat opérationnel (67 302) (92 650) 0 0 Résultat financier 46 (11 032) 0 0 Résultat net de la période (67 255) (103 683) Résultat part du groupe (67 255) (99 368) Intérêts minoritaires 0 (4 315) Résultat net, part du groupe de base par action ($/action) (1,91) (2,78) Résultat net, part du groupe dilué par action ($/action) (1,91) (2,78)

Note relative à l'utilisation de mesures financières non IFRS

Dans ce communiqué de presse, Cellectis S.A. présente un résultat net ajusté attribuable aux actionnaires de Cellectis qui n’est pas un agrégat défini par le référentiel IFRS. Nous avons inclus dans ce communiqué de presse une réconciliation de cet agrégat avec le résultat attribuable aux actionnaires de Cellectis, élément le plus comparable calculé en accord avec le référentiel IFRS. Ce résultat ajusté attribuable aux actionnaires de Cellectis exclut les charges liées aux rémunérations fondées sur des actions sans impact sur la trésorerie. Nous estimons que cet agrégat financier, quand il est comparé avec les états financiers IFRS, peut améliorer la compréhension globale de la performance financière de Cellectis. De plus, notre direction suit les opérations de la société, et organise ses activités, en utilisant entre autres, cet agrégat financier. En particulier, nous pensons que l’élimination des charges liées aux rémunérations fondées sur des actions sans impact sur la trésorerie du résultat attribuable aux actionnaires de Cellectis peut donner une information utile sur la comparaison d’une période à une autre des activités de Cellectis. Notre utilisation de ce résultat net ajusté attribuable aux actionnaires de Cellectis est limitée à une utilisation analytique et ne devrait pas être considérée seule ou être substituée à l’analyse de nos résultats financiers présentés conformément aux normes IFRS. Certaines de ces limitations sont : (a) d’autres sociétés, incluant des sociétés dans nos industries qui bénéficient des mêmes types de rémunérations fondées sur des actions, pourraient adresser l’impact des charges liées aux rémunérations fondées sur des actions sans impact sur la trésorerie d’une façon différente, et (b) d’autres sociétés pourraient communiquer un résultat net ajusté attribuable aux actionnaires ou d’autres agrégats similaires mais calculés de façon différente, ce qui réduirait leur utilité pour des besoins comparatifs. Au regard de l’ensemble de ces limitations, vous devriez considérer le résultat net ajusté attribuable aux actionnaires de Cellectis au même titre que nos résultats financiers IFRS, y compris le résultat attribuable aux actionnaires de Cellectis.

RAPPROCHEMENT DU RÉSULTAT NET IFRS ET NON IFRS - Quatrièmes trimestres (non audités) (en milliers de dollars, à l'exception des données par action) Pour le trimestre clos le 31 décembre 2016 2017 Résultat net, part du Groupe (en milliers de dollars) (13 451) (27 171) Ajustement: Instruments de rémunération en actions sans impact sur

la trésorerie, part du Groupe 14 094 10 796 Résultat net ajusté, part du Groupe (en milliers de

dollars) 643 (16 374) Résultat net ajusté, part du Groupe, de base par action

($/action) 0,02 (0,46) Moyenne pondérée des actions ordinaires, de base

(unités) (1) 35 335 060 35 949 421 Résultat net ajusté, part du Groupe, dilué par action

($/action) (1) 0,02 (0,45) Moyenne pondérée des actions ordinaires, dilué (unités)

(1) 35 784 068 36 128 350 (1) Lorsque nous présentons une perte nette ajustée, nous utilisons la Moyenne pondérée des

actions ordinaires, de base pour calculer la perte nette ajustée, part du Groupe, dilué par

action. Lorsque nous présentons un bénéfice net ajusté, nous utilisons la Moyenne pondérée

des actions ordinaires, dilué pour calculer le bénéfice net ajusté, part du Groupe, dilué par

action.

RAPPROCHEMENT DU RÉSULTAT NET IFRS ET NON IFRS – EXERCICES COMPLETS (en milliers de dollars, à l'exception des données par action) Pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 2017 Résultat net, part du Groupe (en milliers de dollars) (67 255) (99 368) Ajustement: Instruments de rémunération en actions sans impact sur

la trésorerie, part du Groupe 58 622 48 925 Résultat net ajusté, part du Groupe (en milliers de

dollars) (8 633) (50 443) Résultat net ajusté, part du Groupe, de base par action

($/action) (0,24) (1,41) Moyenne pondérée des actions ordinaires, de base

(unités) (1) 35 289 932 35 690 636 Résultat net ajusté, part du Groupe, dilué par action

($/action) (1) (0,24) (1,41) Moyenne pondérée des actions ordinaires, dilué (unités)

(1) 35 811 772 35 715 321 (1) Lorsque nous présentons une perte nette ajustée, nous utilisons la Moyenne pondérée des

actions ordinaires, de base pour calculer la perte nette ajustée, part du Groupe, dilué par

action. Lorsque nous présentons un bénéfice net ajusté, nous utilisons la Moyenne pondérée

des actions ordinaires, dilué pour calculer le bénéfice net ajusté, part du Groupe, dilué par

action.

À propos de Cellectis

Cellectis est une entreprise biopharmaceutique de stade clinique, spécialisée dans le développement d’une nouvelle génération d’immunothérapies contre le cancer fondées sur les cellules CAR-T ingénierées (UCART). En capitalisant sur ses 18 ans d'expertise en ingénierie des génomes, sur sa technologie d’édition du génome TALEN® et sur la technologie pionnière d’électroporation PulseAgile – Cellectis utilise la puissance du système immunitaire pour cibler et éliminer les cellules cancéreuses. Grâce à ses technologies pionnières d'ingénierie des génomes appliquées aux sciences de la vie, le groupe Cellectis a pour objectif de créer des produits innovants dans de multiples domaines ciblant plusieurs marchés.

TALEN® est une marque déposée, propriété de Cellectis.

Cellectis est cotée sur le marché Euronext Growth (code : ALCLS) ainsi que sur le Nasdaq (code : CLLS). Pour en savoir plus, visitez notre site internet : www.cellectis.com

Avertissement

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives sur les objectifs de la Société, qui reposent sur nos estimations et hypothèses actuelles et sur les informations qui nous sont actuellement disponibles. Les déclarations prospectives sont soumises à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient entraîner des différences matérielles entre nos résultats, performances et accomplissements actuels et les résultats, performances et accomplissements futurs exprimés ou suggérés par les déclarations prospectives. De plus amples informations sur les facteurs de risques qui peuvent affecter l’activité de la société et ses performances financières sont indiquées dans les différents documents que la société soumet à la Securities and Exchange Commission et dans ses rapports financiers. Sauf si cela est requis par la réglementation applicable, nous déclinons toute obligation d'actualiser et de publier ces énoncés prospectifs, ou de mettre à jour les raisons pour lesquelles les résultats pourraient différer matériellement de ceux prévus dans les énoncés prospectifs, même si de nouvelles informations étaient disponibles dans le futur.

