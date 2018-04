Cellectis : vers une reprise de la collaboration avec Pfizer

03/04/2018 | 14:28

Cellectis (Paris:ALCLS) et Allogene Therapeutics Inc., société de biotechnologie axée sur le développement rapide de thérapies CAR-T allogéniques ciblant les cancers du sang et les tumeurs solides, ont fait savoir ce mardi via un communiqué qu'Allogene entend reprendre la collaboration stratégique initialement formée en juin 2014 entre Pfizer et Cellectis pour développer des immunothérapies CAR-T sur étagère.



Plus tôt aujourd'hui, Pfizer et Allogene ont conclu un accord d'apport partiel d'actifs relatifs au portefeuille de thérapies CAR-T allogéniques de Pfizer, qui comprend 16 actifs précliniques ainsi qu'UCART19. Sous réserve de la réalisation de l'opération, Allogene reprendra la collaboration stratégique et l'accord de licence avec Cellectis, ainsi que les droits exclusifs pour développer et commercialiser les programmes UCART allogéniques tels que définis antérieurement avec Pfizer et selon des cibles choisies.



Selon les termes de cette collaboration, Cellectis demeurera éligible à des paiements d'étapes cliniques et commerciales pouvant atteindre jusqu'à 2,8 milliards de dollars, soit 185 millions de dollars par cible pour 15 cibles, ainsi qu'à des redevances échelonnées à un chiffre élevé sur les ventes nettes de tous les produits commercialisés par Allogene.





