Cellnex Telecom : Actualités

Samedi prochain 24 mars , les sièges sociaux de Cellnex à Madrid et à Barcelone éteindront leurs lumières de 20h30 à 21h30 pour participer à la campagne organisée par le Fonds mondial pour la nature (World Wildlife Fund - WWF).

Cellnex participe à cette initiative pour la troisième année consécutive.

Madrid/Barcelone, 22 mars 2018.- Cellnex Telecom participera à l'initiative « Une heure pour la terre » et éteindra les lumières de ses sièges de Madrid et Barcelone samedi prochain 24 mars, de 20h30 à 21h30, en un geste symbolique pour attirer l'attention sur le problème du changement climatique.

Les bâtiments de la société situés Juan Esplandiú (Madrid) et Av. Parc Logístic (Barcelone), participeront donc à cette initiative mondiale de défense de l'environnement, organisée sous l'égide du Fonds mondial pour la nature (World Wildlife Fund - WWF) et à laquelle participent citoyens, associations, municipalités et entreprises.

Cellnex Telecom fait partie des plus de 35 000 entreprises du monde entier (dont plus de 200 en Espagne) à avoir participé aux précédentes éditions de cette campagne, et réaffirme par là-même son engagement en faveur de la lutte contre le changement climatique grâce à l'intégration de solutions durables dans ses modèles commerciaux.

À cet égard, la société a mené en 2017 plusieurs actions dans le cadre de sa politique environnementale et de son Plan directeur de responsabilité d'entreprise, dont notamment la vérification de l'empreinte carbone, des projets de performance énergétique qui ont permis de réduire de plus de 100 000 kWh sa consommation énergétique (soit un total de 35,1 tonnes équivalent carbone), ou encore la compensation de 2 420 tonnes de CO2 par le rachat de crédits carbone VER (Verfied Emissions Reductions), dans le cadre de la gestion des émissions de GES (gaz à effet de serre).

À propos de « Une heure pour la terre »

Une heure pour la terre est née il y a 11 ans à Sidney, comme geste symbolique pour attirer l'attention sur le problème du changement climatique. Éteindre les lumières des logements, des bâtiments et des monuments emblématiques pendant une heure fut l'action toute simple qui allait ensuite enclencher un mouvement mondial pour la planète.

L'an dernier, des milliers de villes dans 187 pays à travers le monde ont participé en éteignant plus de 12 000 monuments et bâtiments emblématiques et ont rejoints citoyens, entreprises, municipalités et institutions pour ensemble « changer le changement climatique ».

À propos de Cellnex Telecom

Cellnex Telecom est le principal opérateur européen neutre de services et infrastructures de télécommunications, avec un portefeuille de plus de 27 000 sites, prévisions de déploiement jusqu'en 2023 incluses. La société est présente et active dans six pays : l'Espagne, l'Italie, la France, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suisse.

Cellnex est actif dans quatre grands domaines : les services pour infrastructures de télécommunications ; les réseaux de diffusion audiovisuelle ; les services aux réseaux de sécurité et de secours et les solutions pour la gestion intelligente d'infrastructures et de services urbains (IoT et smart cities).

Cellnex est cotée sur le marché continu de la bourse espagnole et fait partie des prestigieux indices IBEX35 et EuroStoxx 600.

Elle fait également partie des indices de développement durable FTSE4GOOD et CDP (Carbon Disclosure Project). Le CDP est l'une des organisations les plus reconnues en matière de changement climatique ; elle s'attache à évaluer la qualité des informations (et des systèmes de diffusion de celles-ci) fournies par des entreprises privées ou des organisations du secteur public en matière de développement durable et d'environnement.

Cellnex est par ailleurs membre du Pacte mondial des Nations Unies, l'une des principales initiatives mondiales en matière de développement durable. Cette initiative se présente comme un appel aux entreprises à aligner leurs stratégies et leurs actions sur les principes universels des droits de l'homme en matière de travail, d'environnement et de société.

La société a également récemment intégré l'indice Standard Ethics.

