Communiqué de presse

Cellnovo publie ses résultats annuels 2017 et son chiffre d'affaires du T1 2018, et fait le point sur ses activités

Programme d'optimisation en ligne avec le démarrage de la production à grande échelle ce trimestre

Niveau de satisfaction élevé des premiers utilisateurs du système Cellnovo sous AndroidTM

Position de trésorerie solide

Paris, France, le 11 avril 2018 - Le Groupe Cellnovo (« Cellnovo », ou la « Société » - CLNV : EN Paris), société de technologie médicale qui distribue la première micro-pompe connectée pour mieux gérer son diabète, publie aujourd'hui ses résultats annuels pour l'exercice clos au 31 décembre 2017 et son chiffre d'affaires du premier trimestre 2018.

Sophie Baratte, Directrice Générale de Cellnovo, commente : « Nous approchons d'un tournant majeur pour la Société grâce au bon déroulement du programme d'optimisation de la production à grande échelle des cartouches d'insuline avec notre partenaire Flex. La demande pour notre système innovant de gestion du diabète reste soutenue malgré les retards du processus d'industrialisation. Si notre capacité de production limitée a freiné les ventes, nous sommes désormais en bonne voie d'être en mesure de répondre à la demande.

Le niveau de satisfaction élevé des premiers utilisateurs de notre système de nouvelle génération, le Système Cellnovo sous AndroidTM, lancé cette année, démontre que sa proposition de valeur est unique : le Système Cellnovo contient la seule micro-pompe connectée capable de fournir aux patients et aux médecins des données en temps réel. L'ergonomie démontrée du système et l'intégration de normes technologiques facilitant l'interopérabilité avec d'autres objets connectés permettent à Cellnovo de proposer une plateforme adaptée aux futures offres de pancréas artificiel et de délivrance automatisée d'insuline. Nous avons par conséquent décidé d'actualiser à l'automne notre dossier réglementaire 510(k) auprès de la Food and Drug Administration (FDA), ce qui aura pour effet de prolonger le délai initial, mais surtout de proposer sur le marché américain notre produit le plus récent et le plus abouti.

Enfin, nous avons renforcé nos ressources financières au cours de l'été dernier. Notre position de trésorerie solide nous permet de poursuivre nos avancées en termes de production, de développement commercial et de développement des programmes de pancréas artificiel dans lesquels notre pompe est incluse.

Aussi, nous sommes confiants quant à la croissance à court et moyen termes de la société, et sommes convaincus que l'année 2018 marquera un tournant pour la Société. »

Point sur l'activité et les perspectives

Production des cartouches d'insuline : bon déroulement du programme d'optimisation ; montée en puissance en bonne voie pour le T2

En août 2017, Flex et Cellnovo ont entamé un programme d'optimisation du processus d'industrialisation de la production des cartouches d'insuline. Une revue exhaustive des processus de production et d'assemblage a été réalisée et tous les ajustements nécessaires ont été mis en œuvre pour assurer la robustesse de la production à grande échelle. Cette optimisation s'est déroulée conformément au programme annoncé et sera suivie d'une phase de tests avant la montée en puissance de la production qui reste programmée pour ce trimestre. Cellnovo sera alors en mesure defabriquer la quantité de systèmes nécessaire pour répondre à la demande et réaliser ses objectifs de vente.

Système Cellnovo sous AndroidTM : niveau de satisfaction élevé des premiers utilisateurs

En décembre 2017, nous avons annoncé le marquage CE du premier système de délivrance d'insuline Bluetooth® et AndroidTM. Le lancement, en janvier 2018, du nouveau système, Cellnovo sous AndroidTM, a généré des retours positifs d'utilisateurs. Le niveau de satisfaction élevé reflète l'amélioration de l'expérience utilisateur grâce à l'innovation technologique embarquée. L'ergonomie renforcée du système et l'utilisation de standards technologiques facilitant l'interopérabilité avec d'autres objets connectés permettent à Cellnovo de proposer une plateforme adaptée aux offres futures de pancréas artificiel et de délivrance automatisée d'insuline.

Pancréas Artificiel TypeZero (système en boucle fermé) : succès de la phase d'intégration, préparation des premiers essais cliniques

En avril 2017, Cellnovo a annoncé l'acquisition d'une licence commerciale mondiale pour l'intégration et la commercialisation de la technologie de Pancréas Artificiel de TypeZero avec le Système Cellnovo.

La phase d'intégration par TypeZero s'est achevée au T1 2018 et les prototypes sont en cours d'élaboration pour le premier essai clinique de trois jours sur des patients, programmé pour juin 2018. L'étape suivante sera la préparation d'un dossier pour le marquage CE.

Un point d'étape sur le dossier réglementaire 510(k) pour les Etats-Unis

A la suite d'une réunion avec la FDA au premier trimestre 2018, Cellnovo prépare pour l'automne 2018 l'actualisation de son dossier 510(k). Cette actualisation permettra à la Société de proposer aux utilisateurs américains son produit de nouvelle génération, le système Cellnovo sous AndroidTM.

Éléments financiers

En milliers d'euros - IFRS

Exercice Exercice clos clos au 31 au 31 décembre décembre 2017 2016

Revenus d'exploitation Ventes 1 062 1 419 Charges d'exploitation Coûts de production (7 686) (6 647) Recherche et développement (3 043) (2 366) Ventes et Marketing (2 707) (2 545) Frais généraux et administratifs (5 865) (4 476) Total charges d'exploitation (19 301) (16 034) Autres produits et charges d'exploitation - 2 Résultat d'exploitation (18 239) (14 614) Résultat financier (927) (559) Impôts 1 413 625 Résultat net (17 753) (14 549) Le Conseil d'Administration, réuni le 11 avril 2018, a arrêté les comptes du Groupe Cellnovo pour l'exercice clos au 31 décembre 2017. Les comptes consolidés et sociaux ont été audités. Les rapports des commissaires aux comptes sont en cours.

Chiffre d'affaires annuel

Comme annoncé en janvier dernier, le chiffre d'affaires de l'exercice 2017 s'est établi à 1,1 M€, soit un recul de -25,2 % par rapport à l'exercice précédent. Au 31 décembre 2017, le nombre total de systèmes livrés depuis le lancement commercial s'élevait à 832.

Augmentation des charges d'exploitation en vue de la commercialisation à grande échelle

Les charges d'exploitation s'élèvent à 19,3 M€, contre 16,0 M€ lors de l'exercice 2016.

Les coûts de production sont en hausse de 15,6 % à 7,7 M€, contre 6,6 M€ en 2016. Cette augmentation résulte de l'accélération des investissements liés au transfert de la production vers Flex, et des coûts de production élevés des cartouches au Pays de Galles.

Les coûts de recherche et développement s'élèvent à 3,0 M€, soit une hausse de 28,6 % par rapport à l'exercice précédent, qui reflète l'intensification des efforts pour finaliser le système de nouvelle génération de Cellnovo sous AndroidTM.

Les dépenses de ventes et marketing s'établissent à 2,7 M€ sur l'exercice, contre 2,5 M€ en 2016. Cette augmentation s'explique par la préparation de la commercialisation à grande échelle du système Cellnovo.

Les frais généraux et administratifs se sont élevés à 5,9 M€ en 2017, contre 4,5 M€ en 2016. La hausse provient pour près de la moitié de la rémunération basée en actions distribuée au cours des exercices précédents, sans incidence sur la trésorerie.

La perte nette de 2017 ressort à -17,8 M€, contre -14,6 M€ en 2016.

Au 31 décembre 2017, la position de trésorerie s'élevait à 13,0 M€. Ce chiffre n'inclut aucune tranche de l'accord de prêt de 20 M€ souscrit auprès de la Banque Européenne d'Investissement en juillet 2017.

Cellnovo comptait 109 salariés au 31 décembre 2017 (110 salariés à fin décembre 2016).

Chiffre d'affaires du premier trimestre 2018

Trimestre

En milliers d'euros

T1 2018

T1 2017

Ventes

407,7

185,6

Au premier trimestre 2018, le chiffre d'affaires de Cellnovo s'est élevé à 408 K€, soit une croissance de +119,7 % par rapport au premier trimestre 2017, qui a été alimentée par le nombre de nouveaux systèmes vendus au cours du trimestre.

Au premier trimestre, Cellnovo a livré 84 nouveaux systèmes, portant le total à 916 depuis le lancement.

Au 31 mars 2018, la position de trésorerie s'établissait à 9,5 M€. Aucune tranche de l'emprunt contracté auprès de la Banque Européenne d'Investissement n'avait été tirée.



À propos de Cellnovo (Euronext : CLNV)

Société indépendante de dispositifs médicaux spécialisée dans le diabète, Cellnovo a conçu et distribue le premier système connecté tout-en-un de gestion du diabète, qui contribue à simplifier la vie des patients. Compacte, sans tube, intuitive et entièrement connectée, la pompe d'insuline de Cellnovo comprend un écran tactile avec un lecteur de glycémie intégré. Ce système unique permet une gestion optimale des injections d'insuline tout en assurant aux patients une grande liberté de mouvement et une tranquillité d'esprit. Grâce à la transmission automatique de données, il permet également un monitoring constant et en temps réel de l'état du patient par les membres de la famille et les professionnels de santé. Cellnovo participe actuellement à plusieurs projets majeurs de Pancréas Artificiel pour le développement de systèmes de délivrance automatisé d'insuline avec Diabeloop, TypeZero et Horizon 2020.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.cellnovo.com

À propos du système de gestion du diabète Cellnovo

Compacte, sans tube, intuitive et entièrement connectée, la pompe patch à insuline de Cellnovo comprend un écran tactile avec un lecteur de glycémie. Ce système unique permet une gestion optimale des injections d'insuline tout en assurant aux patients une grande liberté de mouvement et une tranquillité d'esprit. Grâce à la transmission automatique de données, il permet également un monitoring constant et en temps réel de l'état du patient par les membres de la famille et les professionnels de santé.

Cellnovo est coté sur Euronext, Compartiment C ISIN: FR0012633360 - Ticker: CLNV

Contacts