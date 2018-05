CELYAD : chute après son augmentation de capital

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Celyad chute de plus de 13% à 22,72 euros pour s'approcher du cours de son offre d'un montant global de 47,3 millions de dollars ou 40,1 millions d'euros. La biotech belge a en effet clôturé aujourd'hui une globale de 1,8 million d'actions ordinaires, réparties en 523 913 actions ordinaires émises sous forme d'ADS aux États-Unis, au Canada et dans certains pays hors Europe au prix de 26,28 dollars par ADS et 1 276 087 actions ordinaires en Europe et dans certains pays en dehors des États-Unis et du Canada dans le cadre d'un placement privé concomitant au prix de 22,29 euros par action.Celyad a, en outre, accordé aux chefs de file du syndicat de placement une option d'achat de 30 jours pour un nombre complémentaire maximal de 270 000 actions ordinaires pouvant prendre la forme d'ADS, selon les mêmes termes et conditions. La clôture de l'offre globale est attendue pour le 22 mai 2018, et est sujette aux conditions de marché et de clôture habituelles.ADR / ADSUn programme d'ADR (American Depository Receipt) permet à une société étrangère d'être cotée aux Etats-Unis. Un ADR constitue un droit de propriété sur un titre matériellement coté (ADS ou American Depository Share). Les ADR d'une société étrangère sont émis par le biais d'une banque américaine, en contrepartie de la consignation d'un montant correspondant d'actions principales.