CFI Compagnie Fonciere Internationale : 05 / 2018 - Report on the combined ordinary and extraordinary general meeting of shareholders held and on the meeting of the board of shareholders held on 15 May 2018

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEEGENERALEORDINAIREETEXTRAORDINAIREDESACTIONNAIRES

DU15MAI2018

Paris, le 15 mai 2018

L'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire des Actionnaires de CFI - Compagnie Foncière Internationale s'est tenue le 15 mai 2018 au siège social de CFI. Les actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire réunissant 89,17% des droits de vote ont adopté l'ensemble des résolutions soumises à leur vote par le Conseil d'administration.

ACTIVITE ET FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

Durant l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire, Monsieur Maurice Bansay a pu rappeler aux actionnaires présents que CFI a cessé son activité locative depuis 2014 et qu'elle n'a plus d'activité opérationnelle, poursuivant ainsi sa gestion en extinction. Il a en outre été rappelé que le 12 janvier 2018, Financière Apsys (société contrôlée par la famille Bansay) a acquis 89,11% du capital et des droits de vote de CFI auprès de Yellow Grafton SC qui lui a cédé l'intégralité de sa participation au capital de CFI, et qu'en conséquence, Financière Apsys a déposé le 9 mai 2018 auprès de l'Autorité des marchés financiers, conformément aux articles 234-2 et suivants du Règlement général de l'AMF, un projet d'offre publique d'achat simplifiée au prix de 0,83 euro par action, visant la totalité des actions composant le capital de la Société qu'elle ne détient pas à ce jour.

TRANSFORMATION DECFIEN SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS ET NOMINATIONS DES MEMBRES DU

CONSEIL DE SURVEILLANCE

Les actionnaires ont adopté la résolution relative à la transformation de CFI en société en commandite par actions. L'associé commandité de CFI est Apsys Alliance Management SAS. Les premiers gérants sont Messieurs Maurice Bansay et Fabrice Bansay. Les actionnaires ont également adopté les résolutions proposant la nomination de Madame Delphine Benchetrit, Madame Claire Vandromme, Monsieur Sacha Bansay et Monsieur Manuel Tessier en qualité de membres du Conseil de surveillance de CFI.

