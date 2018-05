Compagnie Foncière Internationale : dépôt d'une OPA par Apsys

09/05/2018 | 16:01

Apsys, promoteur immobilier spécialiste de la construction et la réhabilitation de centres commerciaux, a déposé auprès de l'AMF, par l'intermédiaire de BNP Paribas, un projet d'offre publique d'achat simplifiée visant les actions CFI Compagnie Foncière Internationale.



L'initiateur s'engage ainsi irrévocablement à acquérir, au prix de 0,83 euros par action, la totalité des 93 018 actions CFI Compagnie Foncière Internationale existantes qu'il ne détenait pas encore, représentant un peu moins de 11% du capital et des droits de vote de CFI.



Apsys envisage par ailleurs la transformation de CFI Compagnie Foncière Internationale en société en commandite par actions. Le promoteur immobilier a par ailleurs indiqué à l'AMF qu'il n'a 'pas l'intention de mettre en oeuvre de retrait obligatoire sur les actions CFI Compagnie Foncière Internationale à l'issue de l'offre, ni de demander la radiation des actions de cette société'.





