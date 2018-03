CGG : Décryptage AOF du palmarès du SRD à la mi-séance - Vendredi 9 mars 2018 La plus forte hausse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(+7,97% à 1,5980 euro)Le ciel semble, enfin, s'éclaircir pour CGG. Le spécialiste des services et équipements géophysiques, tout juste restructuré, a dévoilé des prévisions encourageantes dans le sillage de résultats 2017 en amélioration. L'an dernier, CGG a accusé une perte nette de 514,1 millions de dollars, contre une perte de 576,6 millions un an plus tôt. L'Ebitda a progressé de 14% à 372,4 millions. Le chiffre d'affaires a grimpé, lui, de 10,4% à 1,32 milliard.