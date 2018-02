CGG : EPIC Bpifrance passe sous les 5%

06/02/2018 | 16:13

Bpifrance, établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC Bpifrance) a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 30 janvier, par l'intermédiaire de Bpifrance Participations SA, le seuil de 10% des droits de vote de CGG et, le 2 février, les seuils de 5% du capital et des droits de vote, et en détenir indirectement 2,42% du capital et des droits de vote.



Ces franchissements de seuils résultent de la mise au porteur de 389.268 actions CGG auxquelles un droit de vote double était préalablement attaché et de cessions d'actions CGG sur le marché.



À cette occasion, la société Bpifrance a franchi individuellement en baisse, le 30 janvier, le seuil de 10% des droits de vote de CGG et, le 2 février, les seuils de 5% du capital et des droits de vote du groupe de géosciences.



