CGG Etend sa Bibliothèque Unique de Données Multi-Clients Régionales avec l'Etude Santos VIII au Large du Brésil

Paris, France - le 15 mars 2018

CGG annonce ce jour le démarrage d'une étude multi-clients 3D à très large bande de fréquences dans la zone pré-salifère du bassin de Santos au large du Brésil.

Cette nouvelle étude, baptisée Santos VIII, s'inscrit dans le cadre du vaste programme multi-clients de données sismiques de très grande qualité destinées aux compagnies pétrolières pour l'évaluation de la zone pré-salifère en amont des mises aux enchères des blocs pré-salifères du Brésil.

Santos VIII, contiguë aux champs pétroliers Peroba, Pau Brasil et Boumerangue, couvrira une surface de plus de 8 000 km². Les données sismiques BroadSeis(TM) seront traitées dans le centre d'imagerie de CGG à Rio de Janeiro à partir des dernières technologies d'imagerie FWI (Full-Waveform Inversion). Elles seront ensuite fusionnées avec les données de l'étude Constellation de 44 000 km² afin d'obtenir une image régionale de haut de gamme unique de ce bassin sédimentaire prolifique. Les premiers résultats seront disponibles au quatrième trimestre 2018 et les données finales au cours du deuxième trimestre 2019.

L'étude Constellation est un projet de retraitement de 44 000 km² de données existantes des zones pré-salifères (Cluster et Cluster Extension) à partir des technologies modernes d'imagerie telles que l'extension de la bande de fréquences, l'élimination des échos 3D et les techniques d'imageries avancées TTI FWI (Full-Waveform Inversion) d'amélioration du modèle de vitesse.

Jean-Georges Malcor, Directeur général de CGG, a déclaré : «L'étude Santos VIII renforce la couverture de notre bibliothèque de données multi-clients 3D ultra-modernes dans ce bassin Santos à fort potentiel. Cette étude est le dernier volet de notre programme intégré qui couvre l'intégralité de la zone pré-salifère du Brésil et qui relient les bassins sédimentaires de Santos et Campos à partir de 94 000 km² de données sismiques contiguës et des études géologiques intégrées associées. Ces jeux de données multi-clients constituent une ressource incontournable pour les compagnies pétrolières et gazières intéressées par une connaissance totale et détaillée du bassin sédimentaire de Santos en amont de la prochaine mise aux enchères des blocs. »

