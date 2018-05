CGG GeoConsulting Annonce Robertson New Ventures Suite pour Accélérer les Efforts d'Exploration

Paris, France - le 21 mai 2018

CGG GeoConsulting annonce le lancement de Robertson New Ventures Suite. Cette nouvelle suite intégrée d'outils et de base de données de géosciences a été digitalement transformée pour apporter aux clients sur un même support toutes les informations nécessaires pour identifier de nouvelles opportunités d'exploration.

Les six principaux produits de Robertson New Ventures Suite sont Basins & Plays, Geochemistry, Plate Kinematics, Predictions, Provenance et Analogues.

Robertson New Ventures Suite est basée sur Tellus, Frogi, Plate Wizard, Merlin+, ProvBase et ERGO, les bases de données historiques de CGG mises à jour, intégrées et rebaptisées dans le cadre du programme de digitalisation GeoVerseTM de GeoConsulting pour fournir une architecture et une taxonomie communes et favoriser une interopérabilité optimale et des processus d'exploration itératifs.

Cette suite de produits unique représente l'une des sources de données et de connaissances géoscientifiques la plus riche de l'industrie. L'accès sous forme de licence de l'ensemble de Robertson New Ventures Suite ou bien de l'un de ses composants permet aux équipes d'exploration de mieux identifier, comprendre, évaluer et dé-risquer de nouvelles opportunités d'exploration et de nouveaux gisements pour acquérir les meilleurs blocs et augmenter leurs taux de succès.

En sus de la vaste bibliothèque de données sismiques de haut de gamme, l'activité multi-clients de CGG met ainsi à la disposition de ses clients la Robertson New Ventures Suite, mais également plus de 650 Etudes Robertson (Red Books), le produit Seep Explorer, une base complète de données gravimétriques et magnétiques, les données historiques de GeoSpec, ainsi que des programmes de géoscience intégrés JumpStart(TM), qui peuvent être consultés @geostore.cgg.com.

Sophie Zurquiyah, Directeur Général de CGG, a déclaré: « Dans le contexte industriel actuel, un accès facile et rapide à des informations de géosciences fiables et de haute qualité est primordial pour les équipes d'exploration. GeoConsulting a transformé numériquement la bibliothèque géologique multi-clients de Robertson pour aider nos clients à tirer pleinement profit de ces bases de données et des outils analytiques et ainsi accélérer leurs programmes d'exploration. »

A propos de CGG :

CGG (www.cgg.com) est un leader mondial de Géosciences entièrement intégré qui offre des compétences de premier plan en géologie, géophysique, caractérisation et développement de réservoirs à une base élargie de clients, principalement dans le secteur de l'exploration et de la production des hydrocarbures. Nos trois activités, Equipement, Acquisition et Géologie, Géophysique & Réservoir (GGR) interviennent sur l'ensemble de la chaine de valeur de l'exploration à la production des ressources naturelles. CGG emploie environ 5300 personnes dans le monde, animées par la Passion des Géosciences, pour apporter les meilleures solutions à nos clients.

CGG est coté sur Euronext Paris SA (ISIN: 0013181864) et le New York Stock Exchange (sous la forme d'American Depositary Shares, NYSE: CGG).

Contacts

Direction Communications

Christophe Barnini

Tél : + 33 1 64 47 38 11

E-mail : invrelparis@cgg.com







Relations Investisseurs

Catherine Leveau

Tél : +33 1 64 47 34 89

E-mail : invrelparis@cgg.com









This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: CGG via Globenewswire