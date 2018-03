CGG : Modalités de mise à disposition du Document de Référence et du Rapport 20-F 2017

CGG

Société anonyme au capital de 5 854 573 €

Siège social : Tour Maine Montparnasse, 33 avenue du Maine - 75015 Paris

N° 969 202 241 - RCS Paris

Modalités de mise à disposition du Document de Référence et du Rapport 20-F 2017

Paris, France - 30 mars 2018 :

CGG annonce avoir déposé jeudi 29 mars 2018 son Document de Référence 2017 et son rapport 20-F 2017 en langue anglaise respectivement auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) et de la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC).

Ces documents sont tenus à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Ils peuvent également être consultés sur l'espace Informations réglementées AMF du site de la Société (www.cgg.com), dans la rubrique Investisseurs/Rapports Financiers ainsi que sur le site internet de l'AMF pour le Document de Référence ( www.amf-france.org ) et sur celui de la SEC pour le rapport 20-F (www.sec.gov).

Sont inclus dans le Document de Référence :

le rapport sur le gouvernement d'entreprise mentionné à l'article L. 225-37 du code de commerce ;

les rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers et les informations relatives à leurs honoraires ;

le descriptif du programme de rachat d'actions ; et

le rapport financier annuel mentionné à l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier.

Les états financiers de CGG audités au 31 décembre 2017 sont également inclus dans le Document de Référence et le rapport 20-F déposés le 29 mars 2018 auprès de l'AMF et la SEC.

Une copie du Document de Référence et du rapport 20F peut être envoyée sur simple demande en contactant le Département des Relations Investisseurs par téléphone au : +33.1.64.47.35.46 ou en adressant votre demande par voie électronique à : invrelparis@cgg.com ou par écrit à : CGG - Département des Relations Investisseurs - Tour Maine Montparnasse, 33 avenue du Maine, 75015 Paris, France.

A propos de CGG

CGG (www.cgg.com) est un leader mondial de Géosciences entièrement intégré qui offre des compétences de premier plan en géologie, géophysique, caractérisation et développement de réservoirs à une base élargie de clients, principalement dans le secteur de l'exploration et de la production des hydrocarbures. Nos trois activités, Equipement, Acquisition et Géologie, Géophysique & Réservoir (GGR) interviennent sur l'ensemble de la chaine de valeur de l'exploration à la production des ressources naturelles. CGG emploie environ 5300 personnes dans le monde, animées par la Passion des Géosciences, pour apporter les meilleures solutions à nos clients.

CGG est coté sur Euronext Paris SA (ISIN: 0013181864) et le New York Stock Exchange (sous la forme d'American Depositary Shares, NYSE: CGG).

Contacts

Direction Communications

Christophe Barnini

Tél : + 33 1 64 47 38 11

E-mail : invrelparis@cgg.com



Relations Investisseurs

Catherine Leveau

Tél : +33 1 64 47 34 89

E-mail : invrelparis@cgg.com









