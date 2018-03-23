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CGG : Sophie Zurquiyah nommée au poste de directrice générale

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23/03/2018 | 19:28

23 mars (Reuters) - CGG annonce vendredi :

* LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE CGG, RÉUNI EN SÉANCE LE 23 MARS 2018, ANNONCE LA NOMINATION DE SOPHIE ZURQUIYAH AU POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL

* CETTE NOMINATION DEVIENDRA EFFECTIVE À L'ISSUE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 26 AVRIL 2018

* CGG AVAIT ANNONCÉ LE 4 DÉCEMBRE 2017 QU'IL CHERCHAIT UN NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL EN REMPLACEMENT DE JEAN-GEORGES MALCOR, QUI AVAIT DÉCIDÉ DE NE PAS POURSUIVRE SON MANDAT APRÈS LA FIN DU PROCESSUS DE RESTRUCTURATION FINANCIÈRE DU GROUPE

* SOPHIE ZURQUIYAH A REJOINT LE GROUPE CGG EN 2013 APRÈS 22 ANS DANS L'INDUSTRIE DES SERVICES PÉTROLIERS

* CGG ANNONCE AUSSI LA COOPTATION DE DEUX NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL :

* - HELEN LEE BOUYGUES EN REMPLACEMENT DE BPI FRANCE PARTICIPATIONS, DÉMISSIONNAIRE DE SON MANDAT D'ADMINISTRATEUR, POUR LA DURÉE RESTANT À COURIR DU MANDAT DE SON PRÉDÉCESSEUR, SOIT JUSQU'À L'AG APPELÉE À STATUER SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2020.

* - HEIDI PETERSEN EN REMPLACEMENT DE DIDIER HOUSSIN, DÉMISSIONNAIRE DE SON MANDAT D'ADMINISTRATEUR, POUR LA DURÉE RESTANT À COURIR DU MANDAT DE SON PRÉDÉCESSEUR, SOIT JUSQU'À L'AG APPELÉE À STATUER SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2020. Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur

(Rédaction de Paris)

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Dette 2018 1 387 M
Rendement 2018 -
PER 2018 -
PER 2019
VE / CA 2018 1,79x
VE / CA 2019 1,65x
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Dirigeants
Nom Titre
Philippe Salle Chairman
Pascal Rouiller Group Chief Operating Officer & SEVP-Equipment
Sophie Zurquiyah-Rousset Chief Operating Officer
Stéphane-Paul Frydman Chief Financial Officer & Senior Executive VP
Robert F. Semmens Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
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