CGG : Sophie Zurquiyah nommée au poste de directrice générale

23 mars (Reuters) - CGG annonce vendredi :
* LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE CGG, RÉUNI EN SÉANCE LE 23
MARS
2018, ANNONCE LA NOMINATION DE SOPHIE ZURQUIYAH AU POSTE DE
DIRECTEUR GÉNÉRAL
* CETTE NOMINATION DEVIENDRA EFFECTIVE À L'ISSUE DE
L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DU 26 AVRIL 2018
* CGG AVAIT ANNONCÉ LE 4 DÉCEMBRE 2017 QU'IL CHERCHAIT UN
NOUVEAU
DIRECTEUR GÉNÉRAL EN REMPLACEMENT DE JEAN-GEORGES MALCOR, QUI
AVAIT DÉCIDÉ DE NE PAS POURSUIVRE SON MANDAT APRÈS LA FIN DU
PROCESSUS DE RESTRUCTURATION FINANCIÈRE DU GROUPE
* SOPHIE ZURQUIYAH A REJOINT LE GROUPE CGG EN 2013 APRÈS 22
ANS
DANS L'INDUSTRIE DES SERVICES PÉTROLIERS
* CGG ANNONCE AUSSI LA COOPTATION DE DEUX NOUVEAUX MEMBRES
DU
CONSEIL :
* - HELEN LEE BOUYGUES EN REMPLACEMENT DE BPI FRANCE
PARTICIPATIONS, DÉMISSIONNAIRE DE SON MANDAT D'ADMINISTRATEUR,
POUR LA DURÉE RESTANT À COURIR DU MANDAT DE SON PRÉDÉCESSEUR,
SOIT JUSQU'À L'AG APPELÉE À STATUER SUR LES COMPTES DE
L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2020.
* - HEIDI PETERSEN EN REMPLACEMENT DE DIDIER HOUSSIN,
DÉMISSIONNAIRE DE SON MANDAT D'ADMINISTRATEUR, POUR LA DURÉE
RESTANT À COURIR DU MANDAT DE SON PRÉDÉCESSEUR, SOIT JUSQU'À
L'AG APPELÉE À STATUER SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31
DÉCEMBRE 2020.
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(Rédaction de Paris)