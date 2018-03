CGG : Sophie Zurquiyah nommée directeur général

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Faisant suite au communiqué du 4 décembre 2017 dans lequel CGG annonçait le lancement de la recherche d'un nouveau Directeur général en remplacement de Jean-Georges Malcor, qui avait décidé de ne pas poursuivre son mandat après la fin du processus de restructuration financière, le conseil d'administration de CGG, réuni en séance le 23 mars 2018, annonce la nomination de Sophie Zurquiyah en tant que directeur général. Cette nomination deviendra effective à l'issue de l'assemblée générale devant se tenir le 26 avril 2018.Sophie Zurquiyah était préalablement Chief Operating Officer (COO) de CGG et Senior executive vice president en charge du segment GGR, des fonctions Technologie et Excellence Opérationnelle Globale.Elle a rejoint le groupe CGG en 2013 après 22 ans dans l'industrie des services pétroliers, travaillant pour Schlumberger dans des fonctions de direction générale, opérationnelle, fonctionnelle et technologique, basées en France, aux Etats-Unis et au Brésil.Sophie Zurquiyah est diplômée de l'École centrale de Paris, titulaire d'un master en analyse numérique de l'université Paris-VI et d'un master en Aerospace engineering de l'université du Colorado.