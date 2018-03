CGG annonce la nomination de Sophie Zurquiyah au poste de Directeur général & la cooptation de deux nouveaux membres du conseil

Paris, France - le 23 mars 2018

Faisant suite au communiqué du 4 décembre 2017 dans lequel CGG annonçait le lancement de la recherche d'un nouveau Directeur général en remplacement de M. Jean-Georges Malcor, qui avait décidé de ne pas poursuivre son mandat après la fin du processus de restructuration financière, le conseil d'administration de CGG, réuni en séance le 23 mars 2018, annonce la nomination de Mme Sophie Zurquiyah en tant que Directeur général. Cette nomination deviendra effective à l'issue de l'assemblée générale devant se tenir le 26 avril 2018.

Annonçant cette nomination, le Président du conseil d'administration de CGG, M. Remi Dorval a dit : « avec la nomination de Sophie en tant que Directeur général et la cooptation récente de plusieurs nouveaux administrateurs, le conseil a aujourd'hui achevé le processus de renouvellement de la gouvernance du groupe. Le conseil est pleinement confiant que, forte de son expérience et de sa bonne connaissance de la société et de l'industrie, Sophie saura diriger le groupe CGG avec succès pour les années à venir. Sophie prendra ses fonctions à l'issue de la prochaine assemblée générale le 26 avril prochain. D'ici là, la direction générale du Groupe CGG reste assurée par Jean-Georges auquel le conseil souhaite exprimer dès aujourd'hui ses remerciements pour son exceptionnel leadership à la direction de CGG et pour sa remarquable contribution lors de la restructuration financière de la société».

Sophie Zurquiyah était préalablement Chief Operating Officer (COO) et Senior Executive Vice President en charge du segment GGR, des fonctions Technologie et Excellence Opérationnelle Globale. Elle a rejoint le Groupe CGG en 2013 après 22 ans dans l'industrie des services pétroliers, travaillant pour Schlumberger dans des fonctions de Direction générale, opérationnelle, fonctionnelle et technologique, basées en France, aux Etats-Unis et au Brésil. Sophie est diplômée de l'École centrale de Paris, titulaire d'un master en analyse numérique de l'université Paris-VI et d'un master en Aerospace engineering de l'université du Colorado.

--------------------------------------------------------------------------

Le conseil d'administration de CGG annonce également :

· La cooptation de Mme Helen Lee Bouygues en remplacement de BPI France Participations, démissionnaire de son mandat d'administrateur, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

· La cooptation de Mme Heidi Petersen en remplacement de M. Didier Houssin, démissionnaire de son mandat d'administrateur, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Helen Lee Bouygues est titulaire d'un Bachelor of Arts, magna cum laude, de l'université de Princeton en Sciences Politiques et d'un MBA de Harvard Business School. Elle a débuté sa carrière chez J.P. Morgan en fusions-acquisitions. Elle est ensuite nommée Directeur du Développement de Pathnet, puis rejoint Cogent Communications en tant que directeur. Elle est ensuite nommée associée chez Alvarez & Marsal à Paris, qu'elle quitte en 2010 pour créer sa propre société de conseil. Elle intègre en 2014 son équipe à McKinsey, où elle devient associée en charge de la division « Recovery and Transformation Services ». Depuis juin 2017, elle est Présidente de HLB Partners, une société de conseil.

Heidi Petersen est diplômée du College of Physical education Norvégien et est titulaire d'un master en Chimie et Mathématiques de l'Université de Trondheim. Elle est une femme d'affaire indépendante avec 19 ans d'expérience dans l'industrie pétrolière et offshore; après plusieurs postes chez Kvaerner Oil & Gas et Ramboll Oil & Gas. Elle a l'expérience de conseils d'administration pour des opérations industrielles, Oil & Gas, ainsi qu'en fourniture d'énergie et de services financiers. Elle détient Future Technology AS, une société de conseil et d'ingénierie.

A propos de CGG

CGG (www.cgg.com) est un leader mondial de Géosciences entièrement intégré qui offre des compétences de premier plan en géologie, géophysique, caractérisation et développement de réservoirs à une base élargie de clients, principalement dans le secteur de l'exploration et de la production des hydrocarbures. Nos trois activités, Equipement, Acquisition et Géologie, Géophysique & Réservoir (GGR) interviennent sur l'ensemble de la chaine de valeur de l'exploration à la production des ressources naturelles. CGG emploie environ 5300 personnes dans le monde, animées par la Passion des Géosciences, pour apporter les meilleures solutions à nos clients.

CGG est coté sur Euronext Paris SA (ISIN: 0013181864) et le New York Stock Exchange (sous la forme d'American Depositary Shares, NYSE: CGG).

Contacts

Direction Communications

Christophe Barnini

Tél : + 33 1 64 47 38 11

E-mail : invrelparis@cgg.com







Relations Investisseurs

Catherine Leveau

Tél : +33 1 64 47 34 89

E-mail : invrelparis@cgg.com









