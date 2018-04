CGG annonce le succès de son offre de 300 millions de dollars et 280 millions d'euros d'Obligations Senior de Premier Rang Garanties

Paris, France - le 13 avril 2018

CGG S.A., la société mère du groupe CGG, annonce aujourd'hui que CGG Holding (U.S.) Inc., filiale indirecte détenue à 100 % par CGG, a placé avec succès une offre d'obligations senior de premier rang garanties venant à échéance en 2023 et portant intérêt au taux de 9.000 % pour un montant nominal total de 300 millions de dollars américains et d'obligations senior de premier rang garanties venant à échéance en 2023 et portant intérêt au taux de 7.875 % pour un montant nominal total de 280 millions d'euros. Les obligations seront émises au pair. Il est prévu que les obligations soient émises le 24 avril 2018.

CGG Holding (U.S.) Inc. a l'intention d'utiliser le produit de l'offre, complété des liquidités, pour procéder au remboursement intégral du montant principal en circulation, conformément à leurs modalités, des obligations senior de premier rang garanties existantes à maturité 2023, émises pour un montant total de 663,6 millions de dollars (les «Obligations de Premier Rang Existantes»).

Ces nouvelles obligations senior de premier rang garanties représentent un montant total en principal de 645 millions de dollars (sur la base du taux de change euro/dollar de référence de la BCE du 12 avril de 1,2323$ pour 1€) à un coupon moyen pondéré de 8,40%. En refinançant intégralement les Obligations de Premier Rang Existantes avant le 21 mai 2018, le groupe CGG évite la capitalisation en principal de la commission de renouvellement de 3% (correspondant à environ 20 millions de dollars), réduit le coût de l'intérêt comparé aux Obligations de Premier Rang Existantes (qui portaient intérêt à un taux annuel égal au LIBOR à trois mois plus 6,50 % et à un intérêt annuel payé en nature de 2,05 %) et bénéficie d'une période plus courte pendant laquelle le remboursement anticipé des obligations n'est pas autorisé (avril 2020 pour les nouvelles obligations de premier rang contre février 2021 pour les Obligations de Premier Rang Existantes).

Le remboursement des Obligations de Premier Rang Existantes devrait avoir lieu le 6 mai 2018, ce remboursement étant conditionné à l'émission des nouvelles obligations senior de premier rang garanties. La date de remboursement n'étant pas un Jour Ouvrable (Business Day, tel quel ce terme est défini dans l'indenture relatif aux Obligations de Premier Rang Existantes), le prix de remboursement et les intérêts courus des Obligations de Premier Rang Existantes devraient être payés aux porteurs desdites obligations le 9 mai 2018, le premier Jour Ouvrable suivant la date de remboursement.

A propos de CGG :

CGG (www.cgg.com) est un leader mondial de Géosciences entièrement intégré qui offre des compétences de premier plan en géologie, géophysique, caractérisation et développement de réservoirs à une base élargie de clients, principalement dans le secteur de l'exploration et de la production des hydrocarbures. Nos trois activités, Equipement, Acquisition et Géologie, Géophysique & Réservoir (GGR) interviennent sur l'ensemble de la chaine de valeur de l'exploration à la production des ressources naturelles. CGG emploie environ 5300 personnes dans le monde, animées par la Passion des Géosciences, pour apporter les meilleures solutions à nos clients.

CGG est coté sur Euronext Paris SA (ISIN: 0013181864) et le New York Stock Exchange (sous la forme d'American Depositary Shares, NYSE: CGG).

