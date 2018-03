CGG : arrivée d'une nouvelle directrice générale

26/03/2018 | 10:01

CGG a annoncé en fin de semaine dernière l'accession prochaine de Sophie Zurquiyah à la fonction de directrice générale.



Cette diplômée de l'École centrale de Paris, par ailleurs titulaire d'un master en analyse numérique de l'université Paris-VI et d'un master en Aerospace engineering de l'université du Colorado (Etats-Unis) succèdera à l'issue de l'Assemblée générale du 26 avril prochain à Jean-Georges Malcor. Pour rappel, ce dernier avait en effet décidé de ne pas poursuivre son mandat après la fin du processus de restructuration financière.



Sophie Zurquiyah était préalablement Chief Operating Officer (COO) et senior executive vice-présidente en charge du segment GGR, des fonctions Technologie et Excellence Opérationnelle Globale. Elle a rejoint CGG en 2013, après 22 ans dans l'industrie des services pétroliers, travaillant pour Schlumberger dans des fonctions de direction générale, opérationnelle, fonctionnelle et technologique, basées en France, aux Etats-Unis et au Brésil.





