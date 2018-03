CGG : démarre une étude multi-clients 3D au large du Brésil

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

CGG annonce le démarrage d'une étude multi-clients 3D à très large bande de fréquences dans la zone pré-salifère du bassin de Santos au large du Brésil. Cette nouvelle étude, baptisée Santos VIII, s'inscrit dans le cadre du vaste programme multi-clients de données sismiques de très grande qualité destinées aux compagnies pétrolières pour l'évaluation de la zone pré-salifère en amont des mises aux enchères des blocs pré-salifères du Brésil.Jean-Georges Malcor, directeur général de CGG, a déclaré : "L'étude Santos VIII renforce la couverture de notre bibliothèque de données multi-clients 3D ultra-modernes dans ce bassin Santos à fort potentiel. Cette étude est le dernier volet de notre programme intégré qui couvre l'intégralité de la zone pré-salifère du Brésil et qui relient les bassins sédimentaires de Santos et Campos à partir de 94 000 km² de données sismiques contiguës et des études géologiques intégrées associées. Ces jeux de données multi-clients constituent une ressource incontournable pour les compagnies pétrolières et gazières intéressées par une connaissance totale et détaillée du bassin sédimentaire de Santos en amont de la prochaine mise aux enchères des blocs."