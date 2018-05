CGG : lance Robertson New Ventures Suite pour accélérer les efforts d'exploration

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

CGG GeoConsulting annonce le lancement de Robertson New Ventures Suite. Cette nouvelle suite intégrée d'outils et de base de données de géosciences a été digitalement transformée pour apporter aux clients sur un même support toutes les informations nécessaires pour identifier de nouvelles opportunités d'exploration.Cette suite de produits unique représente l'une des sources de données et de connaissances géoscientifiques la plus riche de l'industrie. L'accès sous forme de licence de l'ensemble de Robertson New Ventures Suite ou bien de l'un de ses composants permet aux équipes d'exploration de mieux identifier, comprendre, évaluer et dé-risquer de nouvelles opportunités d'exploration et de nouveaux gisements pour acquérir les meilleurs blocs et augmenter leurs taux de succès.Sophie Zurquiyah, Directeur Général de CGG, a déclaré: " Dans le contexte industriel actuel, un accès facile et rapide à des informations de géosciences fiables et de haute qualité est primordial pour les équipes d'exploration. GeoConsulting a transformé numériquement la bibliothèque géologique multi-clients de Robertson pour aider nos clients à tirer pleinement profit de ces bases de données et des outils analytiques et ainsi accélérer leurs programmes d'exploration. "