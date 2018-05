CGG : lancement de Robertson New Ventures Suite

21/05/2018 | 07:57

CGG GeoConsulting annonce le lancement de Robertson New Ventures Suite, nouvelle suite intégrée d'outils et de base de données de géosciences pour offrir sur un même support toutes les informations nécessaires pour identifier de nouvelles opportunités d'exploration.



L'accès sous forme de licence de l'ensemble de la suite ou bien de l'un de ses composants permet aux équipes d'exploration de mieux identifier, comprendre, évaluer et dé-risquer de nouvelles opportunités d'exploration et de nouveaux gisements.



Par ailleurs, CGG a annoncé vendredi soir que l'homologation de son plan de sauvegarde par le Tribunal de commerce de Paris le 1er décembre 2017 a été confirmée par la Cour d'appel de Paris, saisie par un groupe de porteurs d'OCEANEs qui avait formé un recours.



