CGG : nomme Sophie Zurquiyah directrice générale

PARIS, 23 mars (Reuters) - CGG a annoncé vendredi la nomination de Sophie Zurquiyah au poste de directrice générale pour remplacer Jean-Georges Malcor, qui avait décidé de ne pas poursuivre son mandat après la fin du processus de restructuration financière du groupe parapétrolier.

Cette nomination sera effective à l’issue de l’assemblée générale du 26 avril.

Le spécialiste des services et équipements géophysiques vient de boucler une restructuration financière qui s'est traduite par une augmentation de capital de 112 millions d'euros et une conversion en capital de sa dette non sécurisée.

Sophie Zurquiyah, directrice des opérations (COO) du groupe et Senior Executive Vice President (SEVP), a rejoint CGG en 2013 après 22 ans dans l’industrie des services pétroliers.

(Dominique Rodriguez)