CGG : nouveaux président et directeur général

CGG indique que son conseil d'administration, réuni le 26 avril, a nommé Philippe Salle au poste de président du conseil. Sophie Zurquiyah a pris ses fonctions de directeur général et a été nommée administrateur par l'assemblée générale réunie le même jour.



'Les compétences de Sophie, sa connaissance approfondie de notre industrie et de la technologie - complétées par un fort leadership - sont essentielles pour mener CGG vers une rentabilité financière renouée', commente Philippe Salle.



Outre Philippe Salle et Sophie Zurquiyah, le conseil d'administration du groupe spécialisé dans les géosciences comprend neuf autres membres, dont sept administrateurs indépendants et un administrateur représentant les salariés.



