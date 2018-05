CGG : premier trimestre décevant, mais objectifs confirmés

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

CGG chute de 7,15% à 2,28 euros après avoir bondi de plus de 13% hier. Les investisseurs prennent leurs bénéfices après la publication des résultats décevants de la société de services pétroliers. Au premier trimestre 2018, le spécialiste de la recherche sismique, qui a achevé sa restructuration financière en février, a réduit par trois sa perte opérationnelle de ses activités à 22,3 millions de dollars. Le chiffre d'affaires a progressé de 18% à 295 millions, 2% au-dessous du consensus. L'Ebitda des activités a bondi de 83% à 53 millions, un chiffre inférieur de 30% au consensus.Malgré cette performance en demi-teinte, le nouveau directeur général, Sophie Zurquiyah, s'est voulu rassurant." Les résultats du premier trimestre sont en ligne avec nos attentes avec une solide croissance de notre chiffre d'affaires et une amélioration de notre marge d'Ebitda par rapport au premier trimestre 2017. Ces résultats confirment la tendance haussière amorcée en fin d'année avec une amélioration des volumes pour GGR et l'Equipement. Les activités d'Acquisition de données contractuelles continuent, en revanche, à souffrir d'une demande toujours faible et de conditions de prix dégradées", a indiqué Sophie Zurquiyah.Dans le contexte actuel de hausse des cours du brut, CGG dit constater une amélioration graduelle du marché, même si les grands clients pétroliers restent très prudents dans leurs investissements. Dans cet environnement, le groupe a confirmé ses objectifs de croissance de chiffre d'affaires et de marge d'Ebitda pour l'exercice 2018.Morgan Stanley a confirmé sa recommandation Surpondérer et son objectif de cours de 3,20 euros sur CGG malgré ces résultats décevants. Le broker, qui se dit acheteur en cas de faiblesse du titre, continue de miser sur le redressement du groupe au cours des prochains mois.Portzamparc en revanche, a abaissé sa recommandation à Renforcer contre Acheter.