CGG : succès de son offre d'obligations senior

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

CGG S.A., la société mère du groupe CGG, annoncé CGG Holding (U.S.) Inc., filiale indirecte détenue à 100 % par CGG, a placé avec succès une offre d'obligations senior de premier rang garanties venant à échéance en 2023 et portant intérêt au taux de 9 % pour un montant nominal total de 300 millions de dollars américains et d'obligations senior de premier rang garanties venant à échéance en 2023 et portant intérêt au taux de 7.875 % pour un montant nominal total de 280 millions d'euros.Les obligations seront émises au pair. Il est prévu que les obligations soient émises le 24 avril 2018.CGG Holding (U.S.) Inc. a l'intention d'utiliser le produit de l'offre, complété des liquidités, pour procéder au remboursement intégral du montant principal en circulation, conformément à leurs modalités, des obligations senior de premier rang garanties existantes à maturité 2023, émises pour un montant total de 663,6 millions de dollars.Ces nouvelles obligations senior de premier rang garanties représentent un montant total en principal de 645 millions de dollars à un coupon moyen pondéré de 8,40%. En refinançant intégralement les obligations de premier rang existantes avant le 21 mai 2018, le spécialiste des études sismiques pour le secteur pétrolier évite la capitalisation en principal de la commission de renouvellement de 3% (correspondant à environ 20 millions de dollars), réduit le coût de l'intérêt comparé aux obligations de premier rang existantes (qui portaient intérêt à un taux annuel égal au Libor à trois mois plus 6,50 % et à un intérêt annuel payé en nature de 2,05 %) et bénéficie d'une période plus courte pendant laquelle le remboursement anticipé des obligations n'est pas autorisé (avril 2020 pour les nouvelles obligations de premier rang contre février 2021 pour les Obligations de Premier Rang Existantes).Le remboursement des obligations de premier rang existantes devrait avoir lieu le 6 mai 2018, ce remboursement étant conditionné à l'émission des nouvelles obligations senior de premier rang garanties.