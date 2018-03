CGG : Portzamparc relève son opinion

12/03/2018 | 10:02

Portzamparc relève son opinion sur CGG de 'conserver' à 'acheter' avec un objectif de cours de 2,6 euros, mettant en avant une guidance 'rassurante' et un bilan 'désormais assaini' dans la dernière publication du groupe de géosciences.



'La bonne nouvelle selon nous est la confirmation des anticipations de résultats 2018 et 2019 qui avaient été évoqués lors de la restructuration financière mi 2017. La guidance 2018 est plus ambitieuse que nos attentes et celles du consensus', précise l'analyste.



Selon le bureau d'études, le marché sismique reste attentiste mais la forte baisse du titre et cette guidance rassurante 'offrent un risk/reward attractif'. 'Le second semestre pourrait être plus dynamique que le premier en 2018', poursuit-il.



