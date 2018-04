Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LCM a maintenu sa recommandation d'Achat sur Chargeurs, tout en relevant son objectif de cours de 31 à 32 euros, après l'acquisition de Leach pour sa division Chargeurs Technical Substrates. LCM juge très favorablement cette opération qui renforce le potentiel de développement commercial de Technical Substrates tout en étant relutive au niveau des résultats du groupe dans son ensemble.Suite à cette annonce, nous sommes amenés à revoir nos estimations à la hausse. Nous anticipons désormais un chiffre d'affaires 2018 de 555 millions d'euros (vs 549,5 millions précédemment, intégration sur 6 mois) et de 578,5 millions en 2019 (vs 567,5 millions) et un résultat opérationnel courant 2018 de 47,6 millions d'euros (vs 47,1 millions) et 2019 de 51,9 millions (vs 50,8 millions).