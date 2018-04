CHARGEURS : acquiert le britannique Leach

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Chargeurs acquiert la société britannique Leach, leader des solutions de communication visuelle dédiées aux points de vente, musées et institutions. Cette acquisition constitue une étape décisive du processus destiné à faire de la division Chargeurs Technical Substrates un opérateur de premier plan sur le marché international de la communication visuelle. Elle concrétise la stratégie Game Changer de Chargeurs sur les plans industriel et marketing, qui vise à rassembler les leaders de l’ensemble de la chaîne de valeur.Chargeurs Technical Substrates continuera de répondre aux besoins de ses clients historiques, avec une polyvalence accrue et une base de clientèle élargie, ce qui consolidera sa position de champion sur ses marchés de niche.Leach possède une expertise transversale unique, allant du design artistique à l'impression et de la production à l'installation. L'entreprise conçoit tous ses caissons lumineux sur mesure, en version droite, courbée ou avec des effets de mouvements, poussant son savoir-faire toujours plus loin pour répondre parfaitement aux besoins de ses clients. Devenu un acteur de référence, elle génère aujourd'hui un chiffre d'affaires de 11 millions d'euro. Leach se démarque par sa fiabilité inégalée lui permettant de pérenniser ses relations avec ses clients, notamment avec des institutions très prestigieuses, telles que le National Army Museum, l'ambassade des États-Unis à Londres, ou le National Charter Monument au Bahreïn, et avec de grandes enseignes de l'habillement comme Gap ou Topshop.