Chargeurs : Décryptage AOF du palmarès du marché SRD à la mi-séance du lundi 16 avril 2018 - Plus forte hausse

(+ 5,32% à 25,34 euros)Chargeurs est recherché après son début d'exercice solide. Au premier trimestre, le spécialiste des textiles spéciaux a enregistré un chiffre d'affaires de 144,8 millions d'euros, en croissance de 1%. A périmètre et changes constants, sa croissance ressort à 4%. Oddo BHF visait un chiffre d'affaires de 145 millions d'euros et LCM salue une publication de "bonne tenue". L'élément le plus notable du début d'exercice de Chargeurs est le fort impact de changes auquel il a été confronté, principalement lié au dollar américain, au dollar néo-zélandais et au peso argentin.