Chargeurs : La valeur du jour à Paris - CHARGEURS en forte hausse après son bon début d'année

Chargeurs (+4,66% à 25,18 euros) est recherché après son début d'exercice solide. Au premier trimestre, le spécialiste des textiles spéciaux a enregistré un chiffre d'affaires de 144,8 millions d'euros, en croissance de 1%. A périmètre et changes constants, sa croissance ressort à 4%. Oddo BHF visait un chiffre d'affaires de 145 millions d'euros et LCM salue une publication de "bonne tenue". L'élément le plus notable du début d'exercice de Chargeurs est le fort impact de changes auquel il a été confronté, principalement lié au dollar américain, au dollar néo-zélandais et au peso argentin.Il a amputé la croissance du groupe de 5,6%, compensé en partie par un effet périmètre favorable. L'ensemble des pôles du groupe a été impacté, mais Chargeurs le signale plus particulièrement sur son pôle Fashion Technologies. Ce dernier affiche une croissance organique robuste de 7,1 % mais une croissance de seulement 0,6% en données publiées.Principale division du groupe en termes de chiffre d'affaires, Chargeurs Protective Films a enregistré une forte progression organique de 5,9%, grâce à des positions de tout premier plan dans ses marchés et le lancement constant d'innovations de rupture. En données publiées, la croissance ressort à 5,4%, bénéficiant d'un effet périmètre positif lié aux acquisitions réalisées en 2017 en Europe et aux Etats- Unis.Enfin, Chargeurs Technical Substrates a enregistré une baisse organique de son chiffre d'affaires de 4,5% au premier trimestre. Cette division a souffert d'un simple effet de saisonnalité et d'une base de comparaison très élevée avec le premier trimestre 2017 où la croissance à périmètre et changes constants atteignait 13,8%. Là encore, les analystes apprécient la performance : LCM estime qu'un chiffre d'affaires de 6,3 millions d'euros reste un "très haut niveau" et Oddo BFH note que la baisse du premier trimestre "ne remet pas en cause la croissance attendue sur l'année (+6% estimé)".Fort de ce début d'exercice dynamique, Chargeurs maintient son objectif d'une croissance rentable à données comparables. A l'horizon 2020, le groupe vise toujours 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. LCM et Oddo BHF ont maintenu leur recommandation d'Achat sur la valeur.