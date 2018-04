Chargeurs : croissance organique de 4% au 1er trimestre

16/04/2018 | 07:49

Chargeurs affiche un chiffre d'affaires de 144,8 millions d'euros au titre du premier trimestre 2018, en croissance brute de 1% et organique de 4% (et de 5,7% hors luxury materials), portée par de forts volumes d'activité et l'optimisation continue du mix produits.



'Cette performance a été réalisée en dépit d'une base de comparaison très élevée au premier trimestre 2017, lui-même en croissance organique de 8,1% - contre +3,2% en année pleine 2017', souligne le groupe industriel.



Chargeurs vise à poursuivre sa croissance rentable et à maintenir une solide génération de cash. il se dit en ordre de marche pour atteindre son objectif de doublement de son chiffre d'affaires rentable, pour atteindre un milliard d'euros d'ici 2022.



