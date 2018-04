Chargeurs : s'envole de 5%, un analyste salue les ventes

16/04/2018 | 11:49

Le titre s'envole de près de 5% après l'annonce des ventes du 1er trimestre 2018. Oddo a confirmé ce matin sa recommandation Achat fort sur le dossier avec un objectif de cours de 31E. Pour rappel, le titre fait partie de la liste de convictions Nextcap du S1 2018 d'Oddo. ' La valorisation reste toujours très raisonnable (VE/Ebit 18e et 19e de 11x et 10x) ' indique le bureau d'analyses.



Oddo ajuste légèrement ses estimations 2018 avec un effet devises négatif plus important et l'intégration de Leach (11ME de CA en année pleine) à partir du 1er juillet 2018, ce qui donne à présent un CA de 555ME (+4.7% lfl) et une Moc maintenue à 8.6% (+40pb).



Chargeurs a annoncé un chiffre d'affaires de 144.8ME au 1er trimestre 2018 en ligne avec les attentes d'Oddo (145MEe). La croissance ressort à 1%, composée d'une croissance organique de 4%.



'Cette performance a été réalisée en dépit d'une base de comparaison très élevée au premier trimestre 2017, lui-même en croissance organique de 8,1% - contre +3,2% en année pleine 2017', souligne le groupe industriel.



' Les perspectives 2018 sont inchangées et le management reste très confiant dans la dynamique de croissance organique du groupe. Après l'acquisition de Leach, d'autres opérations devraient intervenir dans le courant de l'année (cibles sur l'ensemble des pôles voire une 5ème activité) ' indique Oddo dans son étude du jour.



