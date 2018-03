Chargeurs : Les bonnes performances opérationnelles confirment le changement de régime

Chargeurs a publié son deuxième résultat annuel depuis le changement d’actionnariat et l’arrivée d’une nouvelle direction dont l’ambition affichée est de générer une croissance rentable à partir de la base d’actifs existante. Le contrat passé avec les investisseurs a été très largement satisfait. Fortement redynamisé, le groupe a non seulement réussi à relancer des métiers gérés timidement maisi aussi à jeter les bases d’une croissance saine et durable.

Par division, trimestre après trimestre, les bonnes surprises découlent de Protective Films le plus gros contributeur aux résultats. La division parvient encore à améliorer sa marge opérationnelle. A 12,2% en 2017, cette dernière excède de 100pb son niveau de 2016. Si la progression est moindre que celle observée au S1 (+150pb), elle demeure d’autant plus impressionnante que les performances au S2 ont été pénalisées par la dépréciation du dollar et l’augmentation des coûts d’exploitation préparatoire de la croissance sur le long terme. La marge opérationnelle a progressé d’environ 80pb au S2 2017 fruit d’une grande attention portée au détail et de l’engagement du personnel, parallèlement à une amélioreration réussie du mix. Ces bonnes performances idiosyncratiques du S2 rassurent puisque que le groupe aprait ainsi moins dépendant de la conjoncture. Les résultats des deux prochains exercices seront dominés par la capacité du métier à capter une plus grande partie de la valeur ajoutée en aval en intégrant les procédés de dépose/pelliculage utilisés par Protective Films, en complétant d’importants investissements de capacité et de productivité et en poursuivant les efforts visant à améliorer le mix. La marge opérationnelle pourrait bien s’inscrire à haut niveau de façon durable.

Bien que ses résultats paraissent en retrait, Fashion Technologies est parvenue à améliorer sa marge opérationnelle alors que son CA a stagné compte tenu d’une base 2016 élevée. Les éléments sont également en place pour faire évoluer l’activité du groupe vers un partenariat durable avec le secteur de la “fast fashion”. Un changement de direction début 2018 devrait par ailleurs permettre d’accélérer le développement dans la mode.

Alors que le niveau très élevé de sa croissance en 2016 constituait une base de comparaison difficile pour 2017, Technical Substrates est tout de même parvenu à faire croître son CA de 5% et à légèrement améliorer sa marge opérationnelle à 15,5%. Il s’agit d’une réussite pour une division récente (dont l’origine ne remonte qu’à 2015) avec un nouveau dirigeant depuis 2017.

Le groupe a récemment réorganisé son activité «Luxury Materials» nouveau nom du négoce de laine en cohérence avec une remise en valeur de ces métiers. Le contrôle de qualité d’un bout à l’autre de la chaîne (“from sheep to shop”) est la direction prise. Les bénéfices des mesures de contrôle à l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement seront visibles ces prochaines années. Dans l’attente, la performance de 2017 (contribution de 2,6m€ au résultat opérationnel) se résume principalement à un rendement sur capital investi satisfaisant.