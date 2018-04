Chargeurs : Oddo reste à l'achat après l'acquisition de Leach

05/04/2018 | 10:18

La valorisation étant faible, Oddo confirme sa recommandation Achat fort avec un objectif maintenu à 31E. Pour rappel, la valeur fait partie de la liste de convictions Nextcap du S1 2018 d'Oddo.



Chargeurs a annoncé ce matin l'acquisition au Royaume-Uni de Leach, présenté comme le leader des solutions de communication visuelle dédiées aux points de vente, musées et institutions.



Cette opération permet de renforcer de manière significative le pôle Technical Substrate puisque son CA dépassera les 35ME en 2018 (contre 25ME en 2017) hors croissance organique.



3Bien que de taille limitée, cette acquisition est très intéressante puisqu'il s'agit de la première pour le groupe hors Protective Film. Elle entre pleinement dans le plan 2022 visant à atteindre 1MdE de CA (1/3 par croissance organique et 2/3 par croissance externe) ' indique Oddo.



' Le management poursuit ainsi parfaitement sa stratégie de renforcement sur l'ensemble des pôles et commence à utiliser ses lignes de financement en place. Le momentum est toujours très bon sur la valeur '.



