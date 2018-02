Chevron : Le Dow perd brièvement 10% par rapport à son sommet

NEW YORK, 5 février (Reuters) - Le Dow Jones a brièvement perdu plus de 10% lundi par rapport à son record inscrit le 26 janvier, avant de réduire ses pertes, qui ont un moment dépassé les 1.500 points, soit un recul proche de 6%.

Le Dow Jones et le S&P-500 cédaient respectivement 3,2% et 2,6% vers 20h30 GMT, tandis que l'indice de volatilité du CBOE a bondi de plus de 100% et atteint son niveau le plus haut depuis août 2015.

Les 30 valeurs composant le Dow Jones étaient en outre toutes dans le roug, les plus grosses pertes touchant les deux pétroliers Exxon Mobil et Chevron, de 5,4% et 5,1% respectivement. (Caroline Valetkevitch, Wilfrid Exbrayat pour le service français)