Christian Dior : Chiffre d'affaires du premier trimestre 2018

30 AVENUE MONTAIGNE

PARIS 75008

Paris, le 9 avril 2018

CHIFFRE D'AFFAIRES DU PREMIER TRIMESTRE 2018

Le groupe Christian Dior réalise au premier trimestre 2018 des ventes de 10,9 milliards d'euros, en progression de 5 % *. La croissance organique s'établit à 14 % * par rapport à la même période de 2017, une progression à laquelle contribuent tous les groupes d'activités. Elle ressort à 16 % * en excluant l'impact de l'arrêt fin 2017 de la concession de l'aéroport de Hong Kong. L'Asie, les Etats-Unis et l'Europe connaissent une bonne croissance.

L'évolution des ventes du groupe Christian Dior, par groupe d'activités, est la suivante :

Variations à

1er trimestre 1er trimestre taux Croissance

(en millions d'euros)

2018 2017 courants organique (a)

Vins et Spiritueux 1 195 1 196 0% +10 % Mode et Maroquinerie (b) 4 270 3 911 +9 % +16 % Parfums et Cosmétiques 1 500 1 395 +8 % +17 % Montres et Joaillerie 959 879 +9 % +20 % Distribution sélective 3 104 3 154 -2 % +9 % (c) Autres activités et éliminations (174) (155) - - Total 10 854 10 380 +5 % +14 % (d) (a) A structure et taux de change comparables

(b) Y compris Christian Dior Couture

(c) +16 % en excluant l'arrêt de la concession de l'aéroport de Hong Kong

(d) Effet de change : -10 % ; effet périmètre : +1 % *

L'activité Vins et Spiritueux enregistre une croissance organique de 10 % de ses ventes au premier trimestre 2018. Les volumes de champagne progressent de 1 % sur la période, portés par ses principaux marchés. Les cuvées de prestige connaissent les avancées les plus rapides. Dans un contexte de contraintes d'approvisionnement, le cognac Hennessy voit ses volumes progresser de 5 % tout en maintenant son extrême qualité. La Chine et les Etats-Unis affichent des progressions en ligne avec les tendances du second semestre 2017.

* Les taux de croissance du groupe Christian Dior du 1er trimestre 2018 diffèrent de ceux de LVMH car, au 1er trimestre 2017, Christian Dior Couture n'était pas encore intégré dans le périmètre de consolidation de LVMH.

L'activité Mode & Maroquinerie réalise une croissance organique de 16 % de ses ventes au premier trimestre 2018. Porté par une dynamique créative toujours aussi forte dans tous ses métiers, Louis Vuitton enregistre un remarquable début d'année. Le dernier défilé présenté au Musée du Louvre à Paris a connu un chaleureux accueil. Virgil Abloh a été nommé Directeur Artistique pour les collections Homme. Christian Dior Couture, qui a été intégré au groupe d'activités Mode et Maroquinerie en juillet 2017, réalise une excellente performance et a nommé Kim Jones Directeur Artistique de Dior Homme. Fendi et Loro Piana enregistrent des progressions rapides du prêt-à-porter et des souliers. Hedi Slimane rejoint Céline en tant que Directeur de la Création Artistique et de l'Image de la Maison. Les autres maisons poursuivent leurs avancées.

Dans les Parfums & Cosmétiques, la croissance organique des ventes s'établit à 17 % au premier trimestre 2018. Parfums Christian Dior poursuit une forte dynamique, nourrie par la vitalité continue de ses parfums emblématiques J'adore et Miss Dior, et par le succès confirmé de Sauvage. Le maquillage et le soin contribuent également à la belle performance de la Maison. Guerlain bénéficie du déploiement de la nouvelle déclinaison du parfum Mon Guerlain et des fortes avancées en soin, en particulier de sa gamme Abeille Royale. Parfums Givenchy, Benefit et Fresh connaissent des progressions soutenues tout comme Fenty Beauty by Rihanna, lancé en 2017, dont le succès est exceptionnel.

Le groupe d'activités Montres & Joaillerie enregistre au premier trimestre 2018 une croissance organique de 20 % de ses ventes. Bvlgari réalise une excellente performance et continue de gagner des parts de marché grâce à la force de ses lignes iconiques Serpenti, B.Zero1, Diva et Octo. Chaumet dévoile sa nouvelle collection de haute joaillerie. Les innovations présentées par les marques horlogères du Groupe au salon horloger de Bâle ont reçu un excellent accueil, parmi lesquelles la montre Big Bang Sapphire Tourbillon chez Hublot, la montre Octo Finissimo Tourbillon Automatique chez Bvlgari et des nouveaux modèles dans les lignes iconiques Monaco et Carrera chez TAG Heuer et Defy chez Zenith.

Dans la Distribution sélective, la croissance organique des ventes s'établit à 9 % au premier trimestre 2018. Elle ressort à 16 % en excluant l'arrêt de la concession de l'aéroport de Hong Kong. Sephora poursuit ses gains de part de marché partout dans le monde, offrant une expérience toujours plus innovante et interactive à ses clients. Le nouveau concept de magasins poursuit son déploiement, notamment en France avec l'inauguration au premier trimestre d'un magasin phare à Paris dans le quartier de Saint-Lazare. Les ventes en ligne connaissent un essor rapide partout dans le monde. DFS connaît un excellent début d'année. Les performances sont particulièrement bonnes dans les Gallerias situées à Hong Kong et Macao. Avec une offre adaptée à la demande des voyageurs internationaux, celles récemment ouvertes au Cambodge et en Italie enregistrent également de fortes progressions.

Dans un environnement porteur en ce début d'année, marqué cependant par un contexte monétaire défavorable et des incertitudes géopolitiques, le groupe Christian Dior continuera à concentrer ses efforts sur la mise en valeur de ses marques, maintiendra une stricte maîtrise des coûts et ciblera ses investissements sur la qualité, l'excellence et l'innovation de ses produits et de leur distribution. Le Groupe compte sur le talent et la motivation de ses équipes, la diversité de ses métiers et le bon équilibre géographique de ses ventes pour renforcer encore en 2018 son avance sur le marché mondial des produits de haute qualité.

Au cours du trimestre et à ce jour, il n'y a pas eu d'événement ou de changement de nature à affecter de façon significative la structure financière du Groupe.

Le présent communiqué constitue une information réglementée, disponible sur le site web de la société (www.dior-finance.com).

Certaines informations contenues dans ce communiqué intègrent ou reposent sur des anticipations ou projections. D'importants facteurs de risques, incertitudes ou éléments indépendants de notre contrôle ou ne pouvant être anticipés à cejour pourraient donc conduire à ce que les résultats effectivement constatés diffèrent significativement de ceux anticipés, projetés ou implicitement inclus dans ces données. Ces informations reflètent notre vision de l'activité à la date des présentes. Elles doivent être utilisées avec prudence et circonspection, étant en outre précisé que nous ne nous engageons en aucun cas à modifier ou mettre à jour ces informations ultérieurement.